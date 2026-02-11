โจรใต้วางระเบิดชาวบ้านและครอบครัวเจ็บ 3 ราย ที่รือเสาะ นราธิวาส

นราธิวาส - คนร้ายลอบวางระเบิดในท่อลอดใต้ถนน ในพื้นที่ ต.รือเสาะนอก อ.รือเสาะ ชาวบ้านบาดเจ็บ 3 ราย รถยนต์ได้รับความเสียหาย คาดดักสังหารเจ้าหน้าที่รายวัน แต่พลาดเป้าไปถูกชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (11 ก.พ.) เวลา 15.20 น. พ.ต.อ.ศุภชัย ศุภกิจจารักษ์ ผกก.สภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ที่บริเวณท่อลอดกลางถนนในหมู่บ้านกาโดะ ม.4 ต.รือเสาะออก ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 รายและรถยนต์ได้รับความเสียหาย 1 คัน จึงขอสนับสนุนชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดอโณทัย และชุดสุนัขสงครามมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ที่เกิดเหตุพบหลุมระเบิดที่บริเวณท่อลอดกลางถนน ลึกประมาณ 1 เมตร กว้าง 2 เมตร และมีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่อง ที่คาดว่าคนร้ายได้ประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้ม หนักประมาณ 50 ก.ก. จุดชนวนด้วยแบตเตอรี่ที่ลากสายไฟยาวไปในป่า ได้กระเด็นกระจัดกระจายคลุกเคล้าไปกับดินและยางมะตอยทั่วบริเวณ และห่างจากหลุมระเบิดประมาณ 30 เมตร เจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ 4 ประตู สีน้ำตาล ทะเบียน กค 8434 ปัตตานี จอดอยู่ริมถนน โดยอยู่ในสภาพได้รับความเสียหายที่บริเวณกระจังหน้า กระจกหน้า หลังคาโดยสารยุบ
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บพลมืองดีได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลรือเสาะไปก่อนหน้าแล้ว ทราบชื่อ คือ 1. นายปัฐวีกานต์ วาเซ็ง อายุ 43 ปี 2. นายอาหวัง วาเซ็ง อายุ 67 ปี และ 3. นางมารีเย มะสาแม อายุ 73 ปี ซึ่งทั้ง 3 ราย ได้อาการแน่นหน้าอกและหูอื้อ เมื่อแพทย์ทำการปฐมพยาบาลแล้วเสร็จ ได้ให้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลรือเสาะ
จากการสอบสวนทราบว่า ในขณะที่นายปัฐวีกานต์ ขับรถยนต์พาบิดาและเครือญาติ รวม 4 คนกลับบ้านพัก โดยได้ขับรถยนต์กระบะตามหลังรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดป้องกันและปราบปราม สภ.รือเสาะ ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนแฝงตัวอยู่ในป่ารกทึบริมทาง ได้จุดชนวนระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวในขณะที่รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รือเสาะ ขับผ่านไปประมาณ 10 เมตร นายปัฐวีกานต์ซึ่งขับตามหลังมาจึงทำให้รถยนต์ถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหาย นายปัฐวีกานต์และครอบครัวได้รับบาดเจ็บ 3 คน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อดักสังหารเจ้าหน้าที่รายวัน แต่พลาดเป้าไปถูกชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ