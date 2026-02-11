ชุดพญาเสือ ร่วมกับ ตชด.427 บุกจับนักค้าสัตว์สงวน 2 ราย ที่นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช - ชุดพญาเสือ ร่วมกับ ตชด.427 บุกจับนักค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง จำนวน 2 ราย ได้ในพื้นที่ อ.นาบอน และ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมยึดสัตว์ได้จำนวนกว่า 72 ตัว
วันนี้ (11 ก.พ.) พ.ต.ท.ญาณวิรุตม์ ตุ้งซี่ ผบ.ร้อย ตชด.427 ร่วมกับ นายสุรศักดิ์ อนุสรณ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่ง ทำการจับกุม นายสุชาติ ไมตรีจร อายุ 41 ปี ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่ ม.2 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช พร้อมของกลาง สัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกนกหายาก เช่น นกแว่นตาขาวสีทอง, นกกาฝากท้องเหลือง, นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า จำนวนรวม 50 ตัว
นายสุชาติ ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกับ นายดุสิต ผุดผาด อายุ 39 ปี ในการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง เจ้าหน้าที่จึงขยายผลไปจับกุมตัวได้ในพื้นที่ ม.6 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช พบของกลางเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกนก ได้แก่ นกเขียวคราม,นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า,นกหกเล็กปากแดง ได้อีกจำนวน 22 ตัว
นายสุรศักดิ์ อนุสรณ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ได้กล่าวว่า การจับกุมในครั้งนี้เนื่องจาก นายสุชาติ ได้นำภาพนกต่าง ๆ ซึ่งเป็นสัตว์ต้องห้ามโพสต์และขายในทางออนไลน์ เจ้าหน้าที่จึงส่งสายลับไปทำการล่อซื้อ จนสามารถจับกุมตัว นายสุชาติ ได้ และขยายผลไปจับ นายดุสิต พร้อมของกลางดังกล่าว จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ส่งไปยัง สภ.นาบอน เพื่อดำเนินคดีต่อไป ส่วนนกทั้งหมดได้มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงา เพื่อฟื้นฟูสุขภาพก่อนนำปล่อยยังพื้นที่ป่าที่ปลอดภัยต่อไปแล้ว