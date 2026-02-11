เตือน!ห้ามเข้าไกล้ตู้คอนเทนเนอร์ หลุดจากเรืออัปปางกลางทะเลภูเก็ต แนะถ่ายรูปแจ้ง จนท.ตรวจสอบ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เตือน! ด่วน เรือประมง เรือท่องเที่ยว ห้ามเข้าใกล้ตู้คอนเทนเนอร์ บรรจุสารอันตราย ที่หลุดออกจากจากเรือบรรทุกสินค้า SEALLOYD ARC สัญชาติปานามา ซึ่งอับปาง กลางทะเลภูเก็ต
จากกรณีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 15.30 น. เรือบรรทุกสินค้าประเภท DRYCARGO/CONTAINER SHIP ชื่อ SEALLOYD ARC สัญชาติปานามา ขนาด 4,339 ตันกรอส ความยาว 113 เมตร ความกว้าง 16 เมตร ประสบเหตุอับปาง บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะแก้วน้อย จังหวัดภูเก็ต มีความลึก 61 เมตร บริเวณพิกัด ละติจุด 7* 43.88" เหนือ ลองจิจด 98*16.62" ตะวันออก ท้องทะเลเป็นทราย ปนโคลน มีลักษณะการวางตัวเอียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นเรือบรรทุกสินค้าที่มีตู้คอนเทนเนอร์ จํานวน 297 ตู้ หลังจากจมลงตู้คอนเทนเนอร์ ได้มีการลอยตัวและกระจัดกระจายโดยรอบบริเวณจุดพิกัดดังกล่าว
ล่าสุดทางกรมควบคุมมลพิษได้ออกประกาศ แจ้งเตือน ไปยังเรือประมง เรือท่องเที่ยว ประชาชน เพื่อความปลอดภัย หากพบเห็นตู้คอนเทนเนอร์บนชายหาด หรือในทะเล ซึ่งไม่ทราบแหล่งที่มา ให้ปฏิบัติดังนี้ ไม่เข้าใกล้ตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัย โดยต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย 50-100 เมตร ทั้งนี้ ห้ามเด็ก นักท่องเที่ยว หรือผู้ไม่มีหน้าที่เข้าใกล้
ไม่เปิดตู้คอนเทนเนอร์ต้องสงสัยที่พบบนชายหาด หรือในทะเล โดยเฉพาะตู้ที่ีเครื่องหมาย สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย ดังรายละเอียดในภาคผนวกท้ายประกาศนี้ ไม่สัมผัสแตะต้องของเหลว คราบน้ามัน หรือก้อนสารเคมีที่รั่วไหลออกจากตู้คอนเทนเนอร์ เพราะอาจเป็นสารกัดกร่อนหรือสารที่ดูดซึมผ่านผิวหนังได้ ไม่สูบบุหรี่ หรือกระทําการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ หรือใช้เปลวไฟใกล้พื้นที่ เนื่องจากสารเคมีในตู้คอนเทนเนอร์ของเรือบรรทุกสินค้าหลายชนิดเป็นสารไวไฟสูง รวมถึงงดใช้เครื่องยนต์ในบริเวณที่มีกลิ่นสารเคมี
และขอความร่วมมือประชาชนที่พบเจอถ่ายภาพตู้คอนเทนเนอร์ ป้ายแสดงสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย (หากมี) ตําแหน่งที่พบ และ โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1650 (กรมควบคมมลพิษ 1196 (กรมเจ้าท่า) หรือ 1465 (ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล) เพื่อเข้าไปตรวจสอบ และเก็บกู้ทันที