สวนหมื่นบุปผาเบตงเอาใจคู่รักจัดกิจกรรมต้อนรับวันวาเลนไทน์

ยะลา - สวนหมื่นบุปผา อ.เบตง จ.ยะลา เอาใจคู่รักและนักท่องเที่ยว จัดกิจกรรมต้อนรับวันวาเลนไทน์ “บอกรักให้บาน ณ สวนหมื่นบุปผา” พร้อมชมดอกทิวลิปและดอกลิลลี่บาน ถ่ายรูปคู่รักลุ้นรับกิ๊ฟวอชเชอร์พร้อมห้องพักมากมาย
วันนี้ (11 ก.พ.) ที่สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง ม.2 บ้านปิยมิตร 2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมเอาใจคู่รัก ร่วมฉลองเทศกาลวาเลนไทน์ มอบความสุขให้กับคู่รัก นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมความงดงามของดอกไม้นานาพันธุ์ที่กำลังเบ่งบานสะพรั่งของสวนหมื่นบุปผาแห่งนี้ โดยเฉพาะในช่วงนี้จะได้ชมความงดงามของดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ และดอกไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานเต็มที่รับเทศกาลวาเลนไทน์ และมีกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั้งสวนในบรรยากาศที่เย็นสบายในอุณหภูมิ 19-21 องศา
นายโตหอง แซ่หลี่ ผู้จัดการสวนหมื่นบุปผา กล่าวว่า ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ทางสวนหมื่นบุปผา ได้มีการจัดตกแต่งสวนเพิ่มเติมดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ให้สวยงามมากขึ้น มีทั้งดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ และดอกไฮเดรนเยีย ที่กำลังเบ่งบานรับเทศกาลวาเลนไทน์และเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึงนี้ ทางสวนหมื่นบุปผายังได้จัดกิจกรรม “บอกรักให้บาน ที่สวนหมื่นบุปผา” ให้คู่รักและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก และมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านนวด รวมถึงห้องพักไว้คอยบริการจำนวน 79 ห้อง ในราคา 800 บาท และ 1,000 บาท จึงอยากเชิญชวนให้คู่รักและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวร่วมสนุกที่สวนหมื่นบุปผา ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์และเทศกาลตรุษจีน ซึ่งดอกทิวลิป ดอกลิลลี่จะเบ่งบานถึงประมาณวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นี้
สำหรับกิจกรรม “บอกรักให้บาน ที่สวนหมื่นบุปผา” มีกติกาการร่วมสนุก ดังนี้ 1.ถ่ายรูปคู่ ภาพบรรยากาศโรแมนติกที่สวนหมื่นบุปผา (หรือใช้ภาพเก่าที่เคยมาเที่ยว), 2. เขียนแคปชั่นบอกรักคนพิเศษ หรือเล่าเรื่องราวความทรงจำดีๆ ที่สวนหมื่นบุปผา (ความยาวไม่น้อยกว่า 30 คำ), 3.ติดแฮชแท็ก บอกรักให้บานที่สวนหมื่นบุปผา Valentine2026, 4. แท็กเพจ สวนหมื่นบุปผาเบตง Betong Winter Flowers Garden และ 5.ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ เงื่อนไข กดไลน์และติดตามเพจสวนหมื่นบุปผา ก่อนร่วมกิจกรรม ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 16 กุมภาพันธ์ 2026 โดย 1 คน โพสต์ได้ 1 ครั้ง ผลการตัดสินของทางสวนหมื่นบุปผาถือเป็นที่สุด
สำหรับของรางวัล รางวัลที่ 1 จะได้รับกิ๊ฟวอชเชอร์ ห้องพัก 2 คืน บัตรอาหารมูลค่า 1,500 บาท รางวัลที่ 2 กิ๊ฟวอชเชอร์ ห้องพัก 1 คืน บัตรอาหารมูลค่า 1,000 บาท รางวัลที่ 3 กิ๊ฟวอชเชอร์ ห้องพัก 1 คืน บัตรอาหารมูลค่า 500 บาท รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล จะได้รับบัตรอาหารมูลค่า 300 บาท
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าพักรีสอร์ทของสวนหมื่นบุปผา สามารถเข้าชมดอกไม้ภายในสวนฟรี ส่วนคู่รัก นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าชมสวนหมื่นบุปผา จะคิดค่าบริการดังนี้ คนไทย 80 บาท เด็ก ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป 40 บาท ผู้พิการ ฟรี นักท่องเที่ยวต่างชาติ 120 บาท เด็ก ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป 60 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวรวมค่านั่งรถรางแล้วด้วย