คาบ้านพัก! จนท.บุกคุมตัวผู้ต้องสงสัยบึ้มห้องน้ำปั๊ม ปตท.ศรีสาคร

นราธิวาส - จนท.บุกคุมตัวหนุ่มอายุ 23 ปี ผู้ต้องสงสัยวางระเบิดภายในห้องน้ำปั๊ม ปตท.ศรีสาคร คาบ้านพัก หลังวงจรปิดมัดตัวพร้อมหลักฐานเสื้อผ้าและรถ จยย. ในวันเกิดเหตุ ก่อนคุมตัวส่งไปยังศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 อ.เมือง จ.นราธิวาส
วานนี้ (10 ก.พ.) เมื่อเวลา 21.00 น. พ.ต.อ.คณิต เต่งทิ้ง ผกก.สภ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส พร้อมด้วย พ.อ.ณัฎฐพล สุนทรนนท์ ผบ.ฉก.ทพ.49 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารพรานเข้าบังคับใช้กฎหมาย ตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ ม.8 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เพื่อติดตามตัวบุคคลต้องสงสัยก่อเหตุลอบวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขาศรีสาคร เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านพบหนุ่มวัย 23 ปี ที่เป็นผู้ต้องสงสัยวางระเบิดภายในปั๊มน้ำมัน ปตท.ศรีสาคร และเจ้าหน้าที่สามารถยึดปืนไทยประดิษฐ์และประทัดยักษ์ พร้อมของกลางเสื้อผ้า กระเป๋า และรถจยย. ตรงกับภาพบันทึกขณะเกิดเหตุ
การปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่แกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดและทะเบียนรถ 2 กฮ 5519 ซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย พร้อมตรวจยึดของกลางหลายรายการ ประกอบด้วย อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด .22 จำนวน 2 กระบอก, ปืนอัดลมประดิษฐ์เอง 1 กระบอก และประทัดยักษ์ 1 ลูก กล้องส่องทางไกล และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเสื้อ ผ้าโสร่ง และกระเป๋าสะพายยี่ห้อ FILA รวมถึงรถจักรยานยนต์
เบื้องต้นจากการสอบสวนที่ สภ.ศรีสาคร ผู้ต้องสงสัยยังคงให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี เจ้าหน้าที่จึงได้จัดทำบันทึกประจำวันและอาศัยอำนาจตามกฎหมายความมั่นคง ควบคุมตัวส่งไปยัง ศูนย์ซักถาม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อดำเนินกรรมวิธีซักถามขยายผลหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และวัตถุประสงค์ของการก่อเหตุต่อไป