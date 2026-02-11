2 ว่าที่ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ จับมือเดินสายขอบคุณชาวบ้าน

ตรัง - 2 ว่าที่ ส.ส.ตรัง เขต 3-4 พรรคประชาธิปัตย์ จับมือเดินสายพบปะชาวบ้าน เพื่อขอบคุณที่ลงคะแนนเสียงให้ ยืนยันพร้อมทำหน้าที่ทั้งในสภาและในพื้นที่อย่างเต็มที่ และจะเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชน
วันนี้ (11 ก.พ.) นายกาญจน์ ตั้งปอง ว่าที่ ส.ส.ตรัง เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ สมัยที่ 2 ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับ นายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ ว่าที่ ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ด้วยกัน โดยเป็นเพียง 2 เขต จากทั้งหมด 4 เขตในจังหวัดตรัง ที่พรรคประชาธิปัตย์ยังรักษาเก้าอี้ไว้ได้ โดยเฉพาะในเขต 3 ซึ่ง นายกฤตย์อิชย์ ผู้สมัครหน้าใหม่ สามารถเอาชนะบ้านใหญ่เมืองตรัง ที่นำโดย “โกหนอ” หรือ นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ
ซึ่งทั้ง นายกาญจน์ ตั้งปอง และ นายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ ยังได้จับมือเดินสายพบปะชาวบ้านเพื่อแสดงความขอบคุณที่ลงคะแนนเสียงให้ในพื้นที่อำเภอย่านตาขาว ซึ่งเป็นพื้นที่ของทั้งเขต 3 และเขต 4 ด้วยรอยยิ้มอันแสดงให้เห็นถึงความดีใจและมีความสุข ขณะที่ชาวบ้านต่างก็ร่วมกันอวยพรและฝากให้ช่วยผลักดันโครงการต่างๆ ให้สำเร็จ ซึ่งทั้ง นายกาญจน์ และ นายกฤตย์อิชย์ ต่างก็รับปากร่วมกันว่า พร้อมตอบแทนทุกคะแนนเสียงด้วยการทำหน้าที่ทั้งในสภาและในพื้นที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
นายกาญจน์ ตั้งปอง ว่าที่ ส.ส.ตรัง เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนเองพร้อมที่จะร่วมมือกับ นายกฤตย์อิชย์ ว่าที่ ส.ส.ตรัง เขต 3 ในการพัฒนาพื้นที่ ทั้งติดตามโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และผลักดันโครงการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน อย่างเช่น โครงการแก้ปัญหามหาอุทกภัยที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 เพื่อเร่งให้มีการขุดลอกคูคลอง หรือระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งไม่ว่าพรรคจะเป็นฝ่ายค้าน หรือฝ่ายรัฐบาล ก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้เข้าสู่สภาให้พิจารณาได้ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
“แต่สิ่งที่ผมรู้สึกกังวลมากกว่าก็คือ การผลักดันนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นรูปธรรม ซึ่งถ้าเป็นฝ่ายค้านก็อาจจะไม่ได้รับการผลักดันเท่าที่ควร แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทั้งของหัวหน้าพรรคและของคณะกรรมการบริหารพรรคว่าท้ายสุดจะเป็นเช่นไร จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือขอไปเป็นฝ่ายค้าน ซึ่งประเด็นนี้ยังอาจจะเร็วไปที่จะตอบเพราะยังมีเวลา แต่ขอให้เชื่อมั่นว่า ไม่ว่าพรรคจะเป็นฝ่ายค้าน หรือฝ่ายรัฐบาล ก็พร้อมทำงานเพื่อน้องประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งนั้น” นายกาญจน์ กล่าวทิ้งท้าย
นอกจากนั้น นายชวน หลีกภัย แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ ก็ได้นั่งรถแห่เพื่อนำ นายธโนภาส สินไชย ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 1 ของพรรคเดินสายขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้อย่างล้นหลาม โดยพ่ายให้กับผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย เพียงแค่ 1,000 กว่าเสียงเท่านั้น โดยมีชาวบ้านให้กำลังใจให้ต่อสู้ต่อไปกันเป็นจำนวนมาก