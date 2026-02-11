xs
xsm
sm
md
lg

ชาวบ้าน จี้หน่วยงานแก้ไข ไฟสัญญาณจราจร แยกโคกกลอย จ.พังงา หันผิดทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พังงา-ชาวบ้านงง! หนักมาก ไฟสัญญาณจราจร แยกโคกกลอยหันผิดทิศทาง หวั่นคนเดินทางเกิดอันตราย วอนหน่วยงานเร่งแก้ไข


ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากประชาชน และ ผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ตลาดโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ว่า ไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกตลาดโคกกลอย ซึ่งเป็นจุดแยกสำคัญ โดยเส้นทางเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดภูเก็ต และเลี้ยวขวาไปตลาดท้ายเมือง พบว่าไฟสัญญาณจราจรมีลักษณะหันผิดทิศทาง ไม่ได้หันไปตามแนวเส้นทางการจราจรปกติ


จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้เส้นทางไม่สามารถมองเห็นสัญญาณไฟได้ชัดเจน ทำให้ต้องอาศัยการมองสัญญาณไฟจากฝั่งตรงข้ามแทน ส่งผลให้เกิดความสับสนและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยประชาชนคาดว่าเสาไฟสัญญาณจราจรอาจเกิดการชำรุดหรือเคลื่อนตำแหน่ง


ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งเข้าตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน



ชาวบ้าน จี้หน่วยงานแก้ไข ไฟสัญญาณจราจร แยกโคกกลอย จ.พังงา หันผิดทาง
ชาวบ้าน จี้หน่วยงานแก้ไข ไฟสัญญาณจราจร แยกโคกกลอย จ.พังงา หันผิดทาง
ชาวบ้าน จี้หน่วยงานแก้ไข ไฟสัญญาณจราจร แยกโคกกลอย จ.พังงา หันผิดทาง
ชาวบ้าน จี้หน่วยงานแก้ไข ไฟสัญญาณจราจร แยกโคกกลอย จ.พังงา หันผิดทาง
ชาวบ้าน จี้หน่วยงานแก้ไข ไฟสัญญาณจราจร แยกโคกกลอย จ.พังงา หันผิดทาง
กำลังโหลดความคิดเห็น