ชาวบ้าน จี้หน่วยงานแก้ไข ไฟสัญญาณจราจร แยกโคกกลอย จ.พังงา หันผิดทาง

พังงา-ชาวบ้านงง! หนักมาก ไฟสัญญาณจราจร แยกโคกกลอยหันผิดทิศทาง หวั่นคนเดินทางเกิดอันตราย วอนหน่วยงานเร่งแก้ไข
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากประชาชน และ ผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ตลาดโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ว่า ไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกตลาดโคกกลอย ซึ่งเป็นจุดแยกสำคัญ โดยเส้นทางเลี้ยวซ้ายไปจังหวัดภูเก็ต และเลี้ยวขวาไปตลาดท้ายเมือง พบว่าไฟสัญญาณจราจรมีลักษณะหันผิดทิศทาง ไม่ได้หันไปตามแนวเส้นทางการจราจรปกติ
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ใช้เส้นทางไม่สามารถมองเห็นสัญญาณไฟได้ชัดเจน ทำให้ต้องอาศัยการมองสัญญาณไฟจากฝั่งตรงข้ามแทน ส่งผลให้เกิดความสับสนและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยประชาชนคาดว่าเสาไฟสัญญาณจราจรอาจเกิดการชำรุดหรือเคลื่อนตำแหน่ง
ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ได้ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งเข้าตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน