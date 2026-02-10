ผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย ร้อง กกต.นราธิวาส ขอนับคะแนนใหม่ พบพิรุธแต้มสวิงช่วงดึก

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - นายแวรุสลัน มะสาและ ผู้สมัคร สส.เขต 3 พรรคภูมิใจไทย หอบหลักฐานยื่น กกต.นราธิวาส จี้นับคะแนนใหม่ตั้งข้อสังเกตคะแนนสวิงผิดปกติ แถมยอดบัตรไม่ตรงบัญชีรายชื่อ ด้าน ผอ.กกต.ระบุเป็นข้อบกพร่องทางเทคนิค ยันไม่ส่งผลต่อภาพรวมจนต้องเลือกตั้งใหม่
วันนี้ (10 ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนราธิวาส นายแวรุสลัน มะสาและ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 หมายเลข 1 จากพรรคภูมิใจไทย พร้อมทีมงาน ได้เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สืบสวนและไต่สวน เพื่อยื่นหนังสือและเอกสารหลักฐานขอความเป็นธรรมให้นับคะแนนใหม่ หลังพบพิรุธในกระบวนการนับคะแนนที่ส่งผลให้ตนพ่ายแพ้ต่อ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ผู้สมัครหมายเลข 2 จากพรรคกล้าธรรม
ตัวแทนผู้สังเกตการณ์ของ นายแวรุสลัน ได้ตั้งคำถามต่อ กกต. ถึงความผิดปกติในหลายประเด็น ประกอบด้วย 1. ความล่าช้าในการนับคะแนน: ขณะที่เขตอื่นนับเสร็จสิ้นภายในเวลา 21.00 น. แต่เขต 3 กลับลากยาวไปจนถึงเวลา 03.00 น., 2. คะแนนพลิกผันผิดปกติ: มีการตั้งข้อสังเกตว่าคะแนนของ นายแวรุสลัน นำมาโดยตลอดเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ช่วงดึกคะแนนกลับสวิงจนกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ และ 3. ความไม่สอดคล้องของตัวเลข: พบข้อมูลว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับจำนวนบัญชีรายชื่อในบางหน่วยไม่ตรงกัน รวมถึงมีการส่งหีบบัตรล่าช้าผิดปกติ
นายนันทพล ภาชื่น ผู้อำนวยการ กกต.ประจำจังหวัดนราธิวาส ชี้แจงว่า ผลคะแนนที่คลาดเคลื่อนอาจเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งการนำคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าและคะแนนจากนอกราชอาณาจักรมาสมทบ ซึ่งอาจทำให้ตัวเลขในโซเชียลมีเดียไม่ตรงกับประกาศทางการ ยอมรับว่าอาจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้บ้างในขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการกรอกตัวเลข รวมถึงกรณีบัตรที่ถูกฉีกแต่ไม่ได้หย่อนลงหีบ (ยังติดอยู่ในเล่ม) แต่ภาพรวมถือเป็นข้อบกพร่องที่ไม่ส่งผลกระทบถึงขั้นต้องสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ในขณะนี้
ด้าน นายแวรุสลัน ยืนยันว่า การออกมาร้องเรียนครั้งนี้เพื่อต้องการความโปร่งใส หากมีการนับคะแนนใหม่แล้วผลออกมาว่าตนแพ้จริงก็พร้อมยอมรับผลการตัดสิน แต่ขอให้ กกต. ตรวจสอบข้อพิรุธทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อให้สิ้นสงสัยต่อประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้