กมธ.การทหารฯ วุฒิสภาลงพื้นความมั่นคงชายแดน อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 - 12.30 น. พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา นายสมบูรณ์ หนูนวล รองประธาน คนที่หนึ่ง ร้อยตำรวจเอก ฉลอง ทองนะ รองประธาน คนที่สอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองประธาน คนที่สาม นายธณัชญ์พงศ์ วงศ์มุลาลี รองเลขานุการและรองโฆษกคณะกรรมาธิการ และคณะกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่ติดตามภารกิจงานความมั่นคงชายแดนไทย-ลาว ณ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแพง อำบ้านแพง จังหวัดนครพนม
ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสุพรรณ โกศล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพง และหัวหน้าหรือผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ได้ประชุมหารือการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าถ้าเทียบเรืออำเภอบ้านแพงให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแพง สรุปได้ดังนี้
1. การขอยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรืออำเภอบ้านแพงเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 มติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาการปิดจุดผ่านแดนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ให้ชะลอการยกระดับไว้ก่อนเนื่องจากปริมาณสินค้าไม่มากและการก่อสร้างสะพานแห่งที่ 3 อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการค้าของด่านบ้านโพธิ์ไทรได้
2. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 จังหวัดนครพนมมีประกาศเรื่องเปิดจุดผ่อนปรนการค้าท่าเทียบเรืออำเภอบ้านแพงบ้านโพธิ์ไทรโดยเริ่มตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2555
3. เมื่อวันที่ 6 ถึง 8 มีนาคม 2556 มติที่ประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและเจ้าแขวงชายแดนไทยลาวครั้งที่ 9 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบเตรียมความพร้อมยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านโพธิ์ไทรและด่านประเพณีบ้านท่าสะอ้านเป็นด่านสากล
4. เมื่อวันที่ 26 ถึง วันที่28 กันยายน 2560 มติที่ประชุม คณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและเจ้าแขวงชายแดนไทยลาวครั้งที่ 10 ฝ่ายลาวเสนอยกระดับด่านประเพณีบ้านท่าสะอาดขึ้นเป็นด่านท้องถิ่นให้คนลาวและคนไทยสามารถเข้าออกได้
5. วันที่ 29 มกราคม 2563 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเห็นตามข้อเสนอที่สภาผู้แทนราษฎรที่จะยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านโพธิ์ไทรและจุดผ่านแดนถาวรและให้จังหวัดประชุมหรือจัดทำแผนบริหารจัดการเสนอประกอบการพิจารณาจังหวัดนครพนมจึงได้มีการประชุมหรือดังกล่าวในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศาลากลางจังหวัด
6. วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ได้มีคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 13 08/2567 แต่งตั้วคณะกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนจังหวัดนครพนม
7. วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดนจังหวัดนครพนมครั้งที่ 1/2567 เห็นว่าจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอบ้านแพงบ้านโพธิ์ไทรเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมด้วยการจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร
8. วันที่ 16 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยนครพนมจัดเวทีระดมสมอง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแพงเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทำรายการการศึกษาเพื่อยกระดับจุดอ่อนผลการค้าอำเภอบ้านแพงเป็นจุดผ่านแดนถาวร
โดยคณะกรรมาธิการได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกันว่าการยกระดับเป็นด่านถาวรนั้นจะต้องดูความพร้อมทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวซึ่งจะต้องดำเนินการทั้งในเชิงนโยบายของประเทศและความพร้อมของท้องถิ่นซึ่งทางฝั่งลาวนั้นจะมีด่าน 3 ลักษณะ คือ ด่านสากล ด่านท้องถิ่น และด่านประเพณีจะมีหลักการว่า 1 แขวงมี 1 ด่านสากล ในส่วนของไทยจะมีด่านถาวรและจุดผ่อนปรน ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ายังมีด่านอีกลักษณะหนึ่งนั่นคือด่านพิเศษที่จะทำให้พื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านแพนนี้เป็นจุดผ่อนปรนพิเศษซึ่งถือได้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางออกของการยกระดับจุดผ่อนปรนดังกล่าวด้วย และปัญหาความมั่นคงในบริเวณจุดดังกล่าวถือว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการยกระดับเป็นจุดผ่อนปรนพิเศษหรือตามถาวรในอนาคตหากทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมและเห็นพ้องต้องกันด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมหารือร่วมกับจังหวัดนครพนมและเทศบาลตำบลบ้านแพงรวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ทั้งฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายตำรวจ และฝ่ายพลเรือน รวมถึงภาคธุรกิจ ภาคประชาชนในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจะได้นำเสนอผลักดันหรือดำเนินการอื่นใดตามหน้าที่และอำนาจที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป