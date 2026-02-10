คนร้ายวางบึ้มในห้องน้ำปั๊ม ปตท.ที่ศรีสาคร ชาวบ้านเจ็บ 3 ราย

นราธิวาส - คนร้ายลอบวางระเบิดภายในห้องน้ำ ปตท. ในพื้นที่ ม.1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 3 ราย และกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ต้องสงสัยได้ 1 ราย
วันนี้ (10 ก.พ.) เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจศรีสาคร จ.นราธิวาส รับแจ้งเกิดเหตุระเบิดบริเวณห้องน้ำปั๊ม ปตท. อ.ศรีสาคร ม.1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 3 ราย
หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีสาคร รายงานให้ พ.ต.อ.คณิต เต่งทิ้ง ผกก.สภ.ศรีสาคร รับทราบพร้อมนำกำลังเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบเศษวัสดุกระจัดกระจายอยู่ภายในห้องน้ำแบบส้วมซึม ถังขยะภายในห้องน้ำแตกกระจาย หลอดไฟได้รับเสียหาย โดยคนร้ายวางระเบิดไว้ในถังขยะ ซึ่งเจ้าหน้าที่รวบรวมทั้งหมดไว้ตรวจสอบ พร้อมดำเนินการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณปั๊มน้ำมันเพื่อตรวจสอบบุคคลต้องสงสัย
ส่วนผู้บาดเจ็บทราบชื่อ 1.นางสาวรุสลีสา สะแลแม, 2.นางสาวสารีดา สาเมาะ และ 3.นางสาวยัสมี มานะรี ซึ่งทั้ง 3 คนกำลังใช้บริการอยู่ภายในบริเวณห้องน้ำของอาคารดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลศรีสาคร เมื่อแพทย์ทำการปฐมพยาบาลแล้วเสร็จ ได้อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านพักได้
พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งไว้บริเวณปั๊ม ปตท. พบว่า มีบุคคลต้องสงสัย 1 คน เป็นผู้ชายอายุประมาณ 25 ถึง 30 ปี ไว้ผมยาวปะบ่า นุ่งผ้าโสร่งลานสก๊อตสีดำขาว สวมเสื้อเชิ้ตลายต้นมะพร้าวสีขาวดำ ขี่รถ จยย.ฮอนด้า เวฟ สีดำ ขับขี่ออกมาจากปั๊ม ปตท. และต่อมาได้เกิดเหตุระเบิดขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่เข้าก่อเหตุวางระเบิดภายในปั๊ม ปตท.ดังกล่าว
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่า เป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อสร้างความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในพื้นที่รายวัน โดยที่ไม่มุ่งหวังต่อชีวิต ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแกะรอยกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป