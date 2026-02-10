ชุดสืบเมืองระนอง พร้อม ปปส. ภาค 8 บุกจับขาใหญ่ 2 สามีภรรยา ค้ายาบ้า

ระนอง - ตำรวจชุดสืบสวนเมืองระนอง พร้อม ปปส ภาค 8 เข้าปิดล้อมบ้านและจับกุม ขาใหญ่ค้ ายาบ้า ฉายา เอ็กซ์ซอย5 พร้อมภรรยา ได้ของกลางยาบ้า - อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก
วันนี้ ( 10 ก.พ.) พ.ต.อ.ธวัชชัย ซุ้นเจริญ ผกก.สภ.เมืองระนอง, พ.ต.ท.จักรพันธ์ แก้วขาว รอง ผกก.สส.สภ.เมืองระนอง และนายธมนต์ สีห์รา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ปปส.ภาค8 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วม 30 นาย ได้ทำการปิดล้อม พื้นที่เป้าหมาย ที่บ้านหลังหนึ่ง ภายในพื้นที่ ซอย5 หมู่ที่ 4 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ภายหลังสืบทราบว่ามี 2 สามีภรรยา เป็นผู้จำหน่ายยาบ้ารายใหญ่ในพื้นที่ โดยกำลังเข้าปิดล้อมบ้านเป้าหมายทั้งด้านหน้าบ้าน และหลังบ้าน ท่ามกลางเสียงเห่าของสุนัข ที่ผู้ต้องสงสัยเลี้ยงไว้เพื่อเป็นยาม คอยเห่าเตือน เมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาในละแวกบ้าน
ทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อม และให้แสดงตัว นายธรรมศักดิ์ หรือ เอ็กซ์ซอย5 อายุ 32 ปี พร้อมด้วยภรรยา คือ นางวรางคณา อายุ 32 ปี จึงยอมเปิดประตูให้ จนท.เข้าทำการตรวจค้นทันที โดยผู้ต้องหา ยอมพา จนท.เข้าตรวจค้นยาเสพติดที่ซุกซ่อนกระจายอยู่ภายในห้องนอน นับรวม ได้ 825 เม็ด จากนั้น “เอ็กซ์ซอย5” ยังได้นำเจ้าหน้าที่มาตรวจยาบ้าอีก 1 มัด ซึ่งอยู่ในถังสี และมีถุงดำ ห่อหุ้ม ที่มีกระดาษษาสีขาว ประทับตรา 999 ปละดาว 5 ดวง ด้านบน มียาบ้าบรรจุอยู่อีก 2,000 เม็ด เพื่อรอเตรียมส่งให้กับลูกค้าในวันนี้
รวมของกลางยาบ้าทั้งหมด 2,825 เม็ด อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์ ใช้กระสุนขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก ธนบัตรเงินสด จำนวน 10,300 บาท ซึ่งจนท.เชื่อว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด โทรศัพท์ 3 เครื่อง และรถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน
จึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทเอมเฟตามีน(ยาบ้า) โดยร่วมกันมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นลักษณะกระทำเพื่อการค้า” และแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับสามีว่า “มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้อนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย”
นายธมนต์ สีห์รา นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ ปปส.ภาค8 กล่าวว่า เช้าวันนี้ ปปส.ภาค8 ร่วมกับ จนท.ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองระนอง เข้าปิดล้อมและตรวจค้น โดยมีเป้าหมาย นักค้ายาเสพติดพื้นที่ ซอย 5 ก่อนหน้ามีการจับกุมผู้ค้ายาบ้ารายย่อย พร้อมให้การซัดทอด ไปถึงนักค้ายาเสพติด 2 สามีภรรยา พร้อมทำการพิสูจน์ทราบว่า ผู้ต้องสงสัยคือ นายเอ๊กซ์ และน.ส.พลอย จึงได้วางแผนปิดล้อมตรวจค้นในวันนี้
โดยใช้กำลังพลร่วม 30 นาย ผลการปฎิบัติ สามารถตรวจยึดยาบ้าได้ 2,825 เม็ด ยึดทรัพย์เป็นเงินสดจำนวนหนึ่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน จากการสืบสวนพฤติกรรมก่อนหน้า เราทราบเพิ่มเติมว่า ประพฤติตัวเป็นขาใหญ่ในพื้นที่ ซอย 5 และมีการใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าในช่วงเทศกาลต่างๆบ่อยครั้ง มีการครอบครองอาวุธปืนอยู่หลายกระบอก ซึ่งจากการปฎิบัติการและการข่าวในวันนี้ ผลการปฎิบัติก็สอดคล้องกับการข่าวที่เราได้มา เราสามารถจับกุมนายเอ๊กซ์ พร้อมของกลางยาบ้าได้จริง และได้ตรวจยึดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก
นายธมนต์ กล่าวต่อไปว่า ขอฝากเตือนถึงผู้ที่คิดจะกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดว่า ทางเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อย การจับกุมมิใช่จะหยุดเพียงแค่ ยาเสพติดหรือของกลาง ยังจะขยายเส้นทางการเงิน และออกหมายจับบุคคลในเครือข่าย ให้สิ้นซาก โดยทางเจ้าหน้าที่เรามีกำลังพร้อม ขวัญกำลังใจดีเยี่ยม ในการปฎิบัติหน้าที่ และยืนยันว่าเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด และ ปปส.ภาค8 จะไม่ปล่อยไว้แน่นอน