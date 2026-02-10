บัตรเลือก ส.ส.เขตหาย 13,670 ใบ! ปชป.เตรียมร้อง กกต.สอบสงขลา เขต 3

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “ทนายอาร์ม” ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ โวยบัตรเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขตหาย 13,670 ใบ เจอบัตรบัญชีรายชื่อเยอะกว่า เตรียมยื่นเรื่องให้ กกต.
วันนี้ (10 ก.พ.) นายทนายอาร์ม สุวรรณรักษา ผู้สมัคร ส.ส.สงขลา เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวตั้งคำถามถึงจำนวนบัตรเลือกต้้งในพื้นที่ จ.สงขลา เขต 3 ที่จำนวนบัตรแบบแบ่งเขตมีไม่เท่ากับจำนวนบัตรแบบบัญชีรายชื่อ โดยหายไป 13,670 ใบ
นายทนายอาร์ม ระบุว่า “เอาแล้วหล่าว!! ผมจะยื่นเรื่องนี้ต่อ กกต. ประเด็นคือเขต3 สงขลา มีพี่น้องมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งพรรคการเมืองบัตรสีชมพู 112,593 คิดเป็น 84.23% แต่ใช้สิทธิเลือกผู้สมัครเขตบัตรสีเขียว 98,923 คิดเป็น 74% หายไป 13,670 คะแนน!! พี่น้องเขต3 ใครรับบัตรสีชมพูแล้วเอาบัตรสีเขียวกลับบ้านไม่ใส่กล่องบ้าง หมื่นสามนี้หายไปไหน ผมจะไปยื่นกกต เรื่องนี้ต้องมีคำอธิบาย แพ้ไม่ว่าทำให้มันถูกต้อง!”
จากโพสต์ดังกล่าว มีผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนายทนายอาร์มว่าให้ทำเรื่องนี้ เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง ขอให้ตรวจสอบเพื่อให้รู้ความจริง
ทั้งนี้ เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยพื้นที่ อ.นาหม่อม, อ.หาดใหญ่ (เฉพาะ ต.บ้านพรุ ต.คอหงส์ ต.พะตง ต.ทุ่งใหญ่ ต.ท่าข้าม และ ต.น้ำน้อย) และ อ.จะนะ (เฉพาะ ต.คลองเปียะ และ ต.จะโหนง)
มีผู้สมัคร 6 คน ประกอบด้วย 1.นายนวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ พรรคประชาชน 2.นายทนายอาร์ม สุวรรณรักษา พรรคประชาธิปัตย์ 3.นายสุภณัฏฐ์ ชุมภูทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ 4.นายจิรันธนิน ตาลทรัพย์คุณ พรรรคเพื่อไทย 5.นายสมยศ พลายด้วง พรรคภูมิใจไทย อดีต ส.ส. และ 6.พลตรีนิพนธ์ รองสวัสดิ์ พรรคกล้าธรรม
ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า นายสมยศ พลายด้วง พรรคภูมิใจไทย นำมาอันดับหนึ่ง ได้ 35,127 คะแนน นายทนายอาร์ม สุวรรณรักษา พรรคประชาธิปัตย์ ได้อันดับสอง 25,514 คะแนน และนายนวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ พรรคประชาชน ได้อันดับสาม 23,800 คะแนน