จนท.เข้าควบคุมเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าพรุบาเจาะ จ.นราธิวาส ไว้ได้แล้ว

นราธิวาส - นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามปัญหาเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าพรุบาเจาะ บ้านตะโละมีญอ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ล่าสุด จนท.สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว
วันนี้ (10 ก.พ.) นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าพรุบาเจาะ บ้านตะโละมีญอ ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (10 ก.พ.) โดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีการเข้าควบคุมไฟไหม้ ร่วมระดมรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ จากที่ทำการปกครองอำเภอยี่งอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอยี่งอเข้าระงับเหตุในเบื้องต้น พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ทำการบินอากาศยานไร้คนขับเพื่อสำรวจพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
อย่างไรก็ตามขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะได้แล้ว พร้อมได้สั่งการให้ฝ่ายกำลังในพื้นที่จัดชุดเฝ้าติดตามสังเกตการณ์ในพื้นที่ หากพบการลุกไหม้ของกองไฟขึ้นอีกให้รีบแจ้งนายอำเภอ เพื่อประสานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที