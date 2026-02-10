คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2569 เดินทางถึงตรังแล้วเตรียมทำกิจกรรมยังจุดแลนด์มาร์คหลายแห่ง

ตรัง - คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2569 เดินทางถึงเมืองตรังแล้ว เพื่อมาเก็บตัวและทำกิจกรรมยังจุดแลนด์มาร์คสำคัญหลายแห่ง ระหว่างวันที่ 10-16 ก.พ.นี้ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
วันนี้ (10 ก.พ.) คณะกองประกวดนางสาวไทย พร้อมด้วยผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2569 ได้เดินทางถึงจังหวัดตรังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีทีมเจ้าภาพจังหวัดตรังให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตรัง อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อไม่นานมานี้ อันนับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัด และเป็นประตูต้อนรับการเริ่มต้นกิจกรรมต่างๆ ของกองประกวดนางสาวไทย 2569 ตลอดการเก็บตัวในจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลแห่งความรัก หรือวาเลนไทน์ พอดี โดยคณะได้เข้าพักและเก็บตัวอยู่ที่โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสทองในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และอาหารท้องถิ่น (Gastronomy City) ของจังหวัดตรัง ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และชุมชนท่องเที่ยว รวมถึงตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ
เนื่องจากผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2569 จะเดินทางไปทำกิจกรรมยังจุดแลนด์มาร์คสำคัญหลายแห่ง อาทิ เช่น ถ้ำเลเขากอบ, เกาะกระดาน (ชายหาดที่ดีที่สุดในโลก) และย่านเมืองเก่าทับเที่ยง พร้อมกันนั้นทางจังหวัดยังได้มีการคัดสรรเมนู "ตรัง ยุทธจักรความอร่อย" เพื่อรับรองคณะให้เกิดความประทับใจด้วย