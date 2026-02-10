ททท.คาดตรุษจีนปีนี้ นักท่องเที่ยวคนไทยเข้าภูเก็ตกว่า 6.8 หมื่นคน สร้างรายได้กว่า 600 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ททท.ภูเก็ต คาดการณ์ท่องเที่ยวภูเก็ต ช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ นักท่องเที่ยวคนไทยเข้ากว่า 6.8 หมื่นคน อัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 81% ทำเงินสะพัดกว่า 600 ล้าน จากที่ภูเก็ตมีงานอีเวนต์ต่อเนื่องทั้งเดือน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2569 คาดว่ามีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 81.87% เป็นจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 68,198 คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 600 ล้านบาท
ปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2569 ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทั่วพื้นที่ภูเก็ต เช่น งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Phuket 2025 ซึ่งจัดต่อเนื่องถึงวันที่ 30 เมษายน 2569, งานวัดฉลองประจำปี ณ วัดไชยธาราราม ระหว่างวันที่ 16–22 กุมภาพันธ์ 2569, การแข่งขันเรือใบนานาชาติ The Bay Regatta ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 18–22 กุมภาพันธ์ 2569, งานเทศกาลโคมไฟภูเก็ต ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์–3 มีนาคม 2569 และงานตรุษจีนภูเก็ต “เดือนสามบ้านเรา” ระหว่างวันที่ 22–24 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่เป็นงานใหญ่ในตัวเมืองนำเสนอวัฒนธรรมจีนแบบชาวภูเก็ตดั้งเดิมพร้อมกิจกรรมช้อปและชิมในบรรยากาศตรุษจีนภูเก็ต ช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้มีชีวิตชีวา
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถใช้บริการรถรางไฟฟ้า (EV BUS) เปิดประทุน ในการเที่ยวชมตัวเมืองภูเก็ตได้ฟรี ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 11.00–20.00 น. จุดขึ้นรถบริเวณลานมังกร ซึ่งรถรางไฟฟ้า EV BUS นี้จะนำนักท่องเที่ยวไปสัมผัสเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียน และจุดชมวิวสำคัญในตัวเมืองภูเก็ตในมุมใหม่ที่แปลกตา ควบคู่กับภาพลักษณ์ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
โดยสรุป ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2569 ยังคงมีทิศทางเติบโตใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา จากการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวทั่วพื้นที่ ส่งผลให้บรรยากาศการเดินทางมีความคึกคักช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งยังคงเป็นกลุ่มหลักในการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ต จากข้อมูลสถานการณ์ท่องเที่ยวในปี 2568 ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวรวมกว่า 14,122,834 คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 546,000 ล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับแรกที่เดินทางเข้ามามากที่สุด ได้แก่ รัสเซีย อินเดีย จีน ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร ขณะเดียวกันยังพบว่าตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกล มีอัตราการฟื้นตัวมากกว่.าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 ใน 4 ประเทศหลัก ได้แก่ รัสเซีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี และคาซัคสถาน
สำหรับตลาดระยะใกล้ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายเส้นทางการบิน โดยเฉพาะการเปิดเส้นทางบินใหม่ของ Thai Lion Air ในเส้นทางสิงคโปร์–ภูเก็ต ให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง เชื่อมโยงภูเก็ตกับตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน สะท้อนถึงศักยภาพของภูเก็ตในฐานะจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติที่ได้รับความนิยมในตลาดคุณภาพ