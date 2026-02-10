รวบตัวสาวแสบตีหน้าเศร้ายืมรถไปซื้อนมลูกก่อนแอบนำไปจำนำเพื่อเล่นพนันออนไลน์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – สาวแสบตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอ้างขอยืมรถทั้งคนรู้จักและไม่รู้จัก เพื่อจะขับขี่ไปซื้อนมให้ลูกก่อนจะแอบนำไปจำนำ ตร.ตามรวบยึดรถ จยย.คืนได้ 5 คัน และรถยนต์อีก 1 คัน สืบสวนพบติดพนันออนไลน์งอมแงม และเคยถูกจับคดีลักทรัพย์นายจ้างมาแล้ว
วันนี้ (10 ก.พ.) ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ และชุดปราบปรามโจรกรรมรถ สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นำโดย พ.ต.อ.มาชา แก้วทอง ผกก.สภ.หาดใหญ่, พ.ต.ท.อดินันท์ วงศ์หมัดทอง รอง ผกก.ป.สภ.หาดใหญ่ ,พ.ต.ท.ชนาวิน รัตนาวิน รอง ผกก.สส.สภ.หาดใหญ่, พ.ต.ต.ณัฐฤกษ์ ขติยะสุนทร สว.สส.สภ.หาดใหญ่ , ร.ต.อ.ศรัญพัฒน์ ชูเจริญรอง สว.สส.สภ.หาดใหญ่ เข้าจับกุม น.ส.เอ (ขอสงวนชื่อ) ผู้ต้องหาในคดีวิ่งราวทรัพย์ พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ที่ตำรวจตามยึดคืนมาได้ 5 คัน และรถยนต์อีก 1 คัน
สำหรับพฤติกรรมของ น.ส.เอ จะใช้วิธีตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จโดยจะไปขอยืมรถจักรยานยนต์ทั้งจากคนที่รู้จักและคนที่ไม่รู้จักว่าจะเอาไปซื้อนมให้ลูกบ้าง จะเอาไปซื้อของให้พ่อบ้าง อ้างไม่มีรถไม่มีเงินและกำลังตกงาน จากนั้นก็จะนำรถไปจำนำนำเงินมาใช้จ่ายและเล่นพนันออนไลน์ และนอกจากชาวบ้านจะโดนแล้ว ผู้ให้บริการรถเช่าสนามบินหาดใหญ่ก็โดนด้วย เพราะ น.ส.เอ จะทำทีไปเช่ารถแล้วนำรถไปจำนำเอาเงินมาใช้
หนึ่งในจำนวนผู้เสียหายที่ถูก น.ส.เอ หลอกเอารถจักรยานยนต์ไปจำนำเป็นพ่อกับลูกสาว ที่มาชี้ตัวและรับรถคืน โดยเฉพาะลูกสาวเมื่อเห็นหน้า น.ส.เอ ถึงกับคุมอารมณ์ไม่อยู่ชี้หน้าด่าทอเพราะพ่อเดือดร้อนมากที่รถถูกขโมยไป ทั้งที่ใจดีให้ยืมรถไปและไม่รู้จักกันเลย และจะไม่ยอมความให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด เพราะรถกว่าจะซื้อมาได้กว่าจะผ่อนหมดต้องทำงานหาเงิน แต่ผู้หญิงคนนี้กลับมาขโมยไปง่าย ๆ
โดยตัวของลูกสาวเล่าว่า ไม่ได้รู้จักกับ น.ส.เอ เลย แต่ว่าวันเกิดเหตุได้มายืมรถจักรยานยนต์พ่อไป บอกว่าจะขับไปเอาเงินที่เพื่อนเพื่อไปซื้อนมให้ลูก พ่อใจดีจึงให้ยืมไปปรากฏว่าหายไปตั้งแต่วันนั้น
ส่วนพ่อบอกว่า วันเกิดเหตุกำลังทำงานอยู่แถวบ้าน ก็มีผู้หญิงคนนี้เดินเข้าไปหาทำสีหน้าเศร้า บอกว่าขอยืมรถจักรยานยนต์จะไปเอาตังที่เพื่อนซื้อนมให้ลูก แม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เห็นว่าเป็นผู้หญิงและน่าสงสาร จึงให้ยืมรถไปและก็หายไปไม่เอามาคืน
และจากการสอบสวน น.ส.เอ ให้การว่า สาเหตุที่ต้องขโมยรถไปจำนำเพราะต้องการนำเงินไปใช้จ่ายเลี้ยงลูก 3 คน เพราะว่าตอนนี้ไม่มีงานทำ แต่จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่าเคยต้องโทษในคดีลักทรัพย์นายจ้างมาแล้ว ซึ่ง น.ส.เอ ก็ยอมรับว่าจริง โดยแอบขโมยเงินายจ้าง 50,000 บาท เพื่อนำไปใช้หนี้และใช้จ่ายส่วนตัวเพราะว่ามีลูกต้องเลี้ยงดู 3 คน
ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่ตำรวจได้สอบสวนพบว่า น.ส.เอ ติดการพนันออนไลน์งอมแงม เงินที่ได้ก็จะเอาไปเล่นการพนัน ส่วนที่อ้างว่านำไปใช้เลี้ยงดูลูกนั้นอาจเป็นเพียงแค่ข้ออ้าง จากนั้นตำรวจจึงควบคุมตัวดำเนินคดีในข้อหาวิ่งราวทรัพย์ และประสานผู้เสียหายที่ถูกขโมยรถไปมารับรถคืนต่อไป