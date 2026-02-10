ทน.ภูเก็ต เตรียมจัดใหญ่ งานตรุษจีน (เดือนสามบ้านเรา) สืบสานวัฒนธรรม-ส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เทศบาลนครภูเก็ตแถลงข่าวจัดใหญ่ งานตรุษจีนภูเก็ต (เดือนสามบ้านเรา) 22-24 ก.พ.69 ณ พื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ
เทศบาลนครภูเก็ต นำโดย นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิบูลศักดิ์ กิตติธรกุล รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พ.ต.ท.ธัญตุรงค์วุฒิวงศ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองภูเก็ต นางพวงผกา เชาวน์ไวย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นางรวีวรรณ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นายธีระศักดิ์ ผลงาม ประธานชมรมภูเก็ตอาหารสร้างสรรค์ ร่วมการแถลงข่าวจัด “งานตรุษจีนภูเก็ต” (เดือนสามบ้านเรา) ประจำปี 2569 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี (ลานมังกร) เมื่อว้ันที่ 9 ก.พ.2569
นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ตระหนักถึงความสำคัญของอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ต และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองและจังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ “มรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม” ที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ จึงกำหนดจัดงานตรุษจีนภูเก็ต (เดือนสามบ้านเรา) ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 22-24 ก.พ.2569 ณ พื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต
การจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน และในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ทั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน “Soft Power” เพื่อยกระดับความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ ซึ่งการจัดงานตรุษจีนภูเก็ต (เดือนสามบ้านเรา) ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในย่านเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งเป็นเจ้าของไอเดียตั้งแต่เริ่มต้นจนกลายเป็น “ความภาคภูมิใจของคนภูเก็ต”
ในปีนี้มีกิจกรรม ทั้ง ขบวนพาเหรด Phuket Festival 2026การแสดงขบวนแห่ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูเก็ตผ่านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ในคอนเซ็ปต์ Phuket Festival 2026 มีรูปแบบสนุกสนานและสร้างสีสันในกับงาน ซึ่งงานตรุษจีนถือเป็นเทศกาลแห่งความสุขและเป็นมงคล ถือเป็นช่วงเวลาที่ถ่ายทอดความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูเก็ต การส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น วิถีชีวิตในท้องถิ่น และศิลปะร่วมสมัย โดยมีริ้วขบวนที่สวยงามจากคนทุกเพศทุกวัย
กิจกรรมค้นหาเสน่ห์เมืองเก่าภูเก็ต ร่วมสนุกกับการหาจุดเช็คอินภายในงานรับของที่ระลึกจากการเช็คอิน และร่วมกิจกรรมทุกวันวันละ 600ชิ้น กิจกรรมส่งเสริมวิทยาการด้านอาหาร (City of Gastronomy) จัดให้มีสถานที่แสดงสินค้า ภายในงาน อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ของที่ระลึก จำนวนมากกว่า 400 ร้านค้า รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมสนุกและเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภายในงาน อาทิ ศิลปะการตัดกระดาษจีน การเขียนคำมงคล การพับกระดาษกิ้ม, การละเล่นกู่เจิง ฯลฯ จากวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, สถาบันขงจื้อภูเก็ต, ศาลเจ้าแสงธรรม, มหาวิทยาลัยเรียนรู้ตลอดชีวิต เทศบาลนครภูเก็ต และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต
จุดไฮไลท์ภายในงาน การกลับมาอีกครั้งของ “อุโมงค์มังกรไฟ” ที่มีสีสันสวยงาม ความยาวมากกว่า 40 เมตร ติดตั้ง ณ บริเวณถนนเทพกระษัตรี และถนนภูเก็ต และจุดเช็คอินอื่น ๆ ครอบคลุมพื้นที่การจัดงาน อีก 6 จุด ได้แก่ ซอยรมณีย์ ถนนถลาง ถนนกระบี่ และถนนพังงา