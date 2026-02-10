พินาศร้อยล้าน! เพลิงผลาญมาราธอนกว่า 10 ชม. กลืนห้างค้าส่งใหญ่ทุ่งสง

นครศรีธรรมราช – เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังสินค้ายงเจริญแหล่งค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ กลางเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 10 ชม. คาดความเสียหายทะลุเกินร้อยล้านบาท
วันนี้ (10 ก.พ.) หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงในโกดังสินค้ายงเจริญแหล่งค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ กลางเมืองทุ่งสง ตั้งอยู่ในเขจเทศบาลเมืองชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยเพลิงได้เผาผลาญสินค้า สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์ขนส่งสินค้า และระบบจัดการภายในตั้งแต่เวลาประมาณ 21.30 ของวันที่ 9 ก.พ. 69 จนกระทั่งช่วงเช้านี้ 10 ก.พ. 69 เป็นเวลาต่อเนื่องเกือบ 12 ชม. ปรากฏว่ายังไม่สามารถคุมเพลิงได้อย่างเบ็ดเสร็จ
หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมา นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งระดมรถดับเพลิงจากท้องถิ่นโดยรอบอำเภอทุ่งสง เข้าร่วมปฏิบัติการควบคุมเพลิงมากกว่า 30 คัน โดยต่างเร่งปฏิบัติการพร้อมกับทีมกู้ภัยจากหลายหน่วย ส่งกำลังเข้าสนับสนุนจนเช้าตรู่ของวันนี้ทีมกู้ภัย ทีมดับเพลิงทุกส่วนต่างอยู่ในสภาพอ่อนล้า แต่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในพื้นที่ไม่ลุกลามออกด้านนอกได้แล้ว
ส่วนความเสียหายสินค้าทั้งหมดในโกดังแห่งนี้ถูกเพลิงไหม้จนหมด มูลค่าเสียหายรวมหลายสิบล้านบาท เมื่อรวมกับตัวอาคารโกดังแล้วคาดว่ามีความเสียหายนับร้อยล้านบาท มีรายงานว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการสั่งยาเส้นหรือยากลายสำหรับส่งขายปลีกมูลค่า 3 ล้านบาทมาเก็บไว้เตรียมกระจายออกสู่ตลาด สินค้าล็อตนี้เสียหายทั้งหมดเช่นเดียวกัน
นายประพัฒน์ รักษ์สีทอง นายกเทศมนตรีเมืองชะมาย ได้เข้าร่วม จนท.ตั้งแต่เกิดเหตุจนกระทั่งเข้าสู่วันใหม่ ยังคงให้ดับเพลิงตรึงพื้นที่เฝ้าระวังดูแลอย่างใกล้ชิดกันไฟลุกลามเพิ่มเติม จากการสอบถามสาเหตุในเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ส่วนทางด้านเจ้าของโกดังดังกล่าวได้ทำประกันเอาไว้ประมาณ 60 ล้าน
ขณะที่ พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ได้เร่งให้ทีมพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งสง เร่งสอบสวนผู้เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเร่งให้ทีมตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุเพื่อสรุปสาเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้ และได้ประสานกับประกันภัยเพื่อเข้าร่วมตรวจสอบการประกันอัคคีภัย เพื่อดำเนินการสรุปพิจารณาสินไหมไปตามขั้นตอน