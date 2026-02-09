ล้มบ้านใหญ่แบบทิ้งห่าง! “ลุตฟี หะยีอีแต” จากนายก ทต.บาเจาะขึ้นแท่นว่าที่ ส.ส.นราธิวาส เขต 1

หลังผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.นราธิวาสอย่างไม่เป็นทางการได้ปรากฏออกมาทั้ง 5 เขตเลือกตั้งนั้น แม้ว่า จะมีการเปลี่ยนพรรคการเมืองที่เข้ายึดครองพื้นที่่ในเขต 1-3 แต่ตัวบุคคลนั้น นับได้ว่า ยังเป็นคนเดิมถึง 4 เขต
นั่นคือ เขต 2 นายอามินทร์ มะยูโซะ พรรคกล้าธรรม อดีต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เขต 3 นายสัมพันธ์ มะยูโซะ พรรคกล้าธรรม อดีต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่รอบนี้เบียดชนะคู่ท้าชิงแบบสูสี ลุ้นจนโค้งสุดท้าย เขต 4 นายซาการียา สะอิ พรรคภูมิใจไทย ที่มีฐานเสียงแน่น และเขต 5 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ แชมป์เก่ารักษาพื้นที่เหนียวแน่น
แต่ที่น่าจับตามองคือ เขต 1 ที่ได้ “ลุตฟี หะยีอีแต” เป็น ส.ส.หน้าใหม่ โดยเป็นการขึ้นมารับตำแหน่งอย่างไม่ธรรมดา เพราะล้มแชมป์เก่าอย่าง “วัชระ ยาวอหะซัน” จากพรรคภูมิใจไทย ทายาทบ้านใหญ่ “กูเซ็ง ยาวอหะซัน” นายก อบจ.นราธิวาสหลายสมัย ด้วยคะแนนห่างกันถึง 5,483 คะแนน โดย “ลุตฟี” ได้ 37,791 คะแนน ในขณะที่ “วัชระ” ได้ 32,308 คะแนน
“ลุตฟี หะยีอีแต” เป็นใครมาจากไหน หากย้อนกลับไปจะพบว่า “ลุตฟี” เติบโตมาจากการเมืองท้องถิ่น โดยก่อนจะมาสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.นั้น เขาเคยดำรงตำแหน่ง “นายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะ” อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส มาก่อน
จากนั้นในการเลือกตั้งปี 2566 เขาตัดสินใจลงสมัคร ส.ส.นราธิวาส เขต 1 ในนามพรรคภูมิใจไทย โดยในขณะนั้น เขาต้องแข่งกับ “วัชระ ยาวอหะซัน” ที่ขณะนั้นลงสมัครในนามพรรครวมไทยสร้างชาติ
การเลือกตั้งครั้งนั้น “ลุตฟี” พ่ายแพ้ให้แก่ “วัชระ” ไปด้วยคะแนนเสียงเพียง 2,636 คะแนน โดยวัชระ ที่เป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งได้ 29,006 คะแนน ส่วนลุตฟีได้ 26,370 คะแนน
3 ปีหลังจากนั้น เมื่อมีการเลือกตั้งในปี 2569 “ลุตฟี” ย้ายพรรคไปร่วมทีมกับสองพี่น้อง “สัมพันธ์-อามินทร์” แห่งตระกูล “มะยูโซะ” สวมเสื้อในนามพรรคกล้าธรรม ลงสมัคร ส.ส.นราธิวาสในเขตเดิม คือ เขต 1 อ.เมืองนราธิวาสและ อ.ยี่งอ ล้างตาได้สำเร็จ เอาชนะ “วัชระ” ได้ ขึ้นแท่นเป็นว่าที่ ส.ส.นราธิวาส เขต 1 ท่ามกลางเสียงร่ำลือกันว่า กลุ่มไทยพุทธในพื้นที่หันมาเทคะแนนให้เขา แทนที่จะให้บ้านใหญ่ “ยาวอหะซัน”