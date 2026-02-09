ผลเลือกตั้ง ส.ส.ตรัง “ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์” แบ่งส่วนพรรคละ 2 เขต

ตรัง - ผลเลือกตั้ง ส.ส.ตรัง อย่างไม่เป็นทางการ “ภูมิใจไทย” ได้เขต 1-2 ส่วน “ประชาธิปัตย์” ได้เขต 3-4 ตะลึงลูกสาว “โกหนอ” พ่ายให้กับลูกพี่ลูกน้องใกล้ชิดกัน ส่วน “กาญจน์” ยังรักษาเก้าอี้ไว้ได้ และมีคะแนนห่างถึง 20,000 คะแนน
วันนี้ (9 ก.พ.) ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ตรัง อย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่า เขต 1 นายเอกพล ณ พัทลุง จากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นหลานชายของ “กำนันนง” นายจำนง นาวาแก้ว สามารถเอาชนะ นายธโนภาส สินไชย จากพรรคประชาธิปัตย์ ไปได้แบบเฉียดฉิว โดยมีคะแนนห่างกันแค่ประมาณ 1,000 เสียง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่พรรคภูมิใจไทยสามารถปักธงในพื้นที่นี้ได้สำเร็จ หลังจากที่ก่อนหน้านั้นพื้นที่นี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในการครอบครองของพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากเป็นพื้นที่บ้านเกิดของ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เพียงแต่ในช่วง 2 สมัยที่ผ่านมา ต้องพ่ายให้กับพรรคอื่น ทั้งพรรคพลังประชารัฐ และพรรครวมไทยสร้างชาติ
ส่วนเขต 2 นายทวี สุระบาล จากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นอดีต ส.ส.ตรัง มาแล้วหลายสมัย และมีฐานเสียงอันแข็งแกร่ง สามารถเอาชนะ นางสาวดวงฤทัย บัวแก้ว จากพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ที่เพิ่งลงสมัครเป็นครั้งแรก แต่ที่น่าสนใจคือ นางสาวดวงฤทัย มีคะแนนที่พ่ายให้กับ นายทวี ประมาณ 4,000 เสียงเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่น่าสนใจสำหรับนักการเมืองหน้าใหม่รายนี้
สำหรับเขต 3 นายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ จากพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งก็เป็นนักการเมืองหน้าใหม่ที่เพิ่งลงสมัครเป็นครั้งแรกเช่นกัน สามารถเอาชนะ นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิธ จากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็น ส.ส.ตรัง มาแล้วถึง 2 สมัย และยังเป็นบุตรสาวของ “โกหนอ” นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ บ้านใหญ่เมืองตรัง โดย นางสาวสุณัฐชา มีคะแนนที่พ่ายให้กับ นายกฤตย์อิชย์ ซึ่งถือเป็นลูกพี่ลูกน้องใกล้ชิดกัน ประมาณ 16,000 เสียง อันเป็นปรากฎการณ์ที่ทำให้บรรดาคอการเมืองต้องตกตะลึง เพราะไม่น่าที่จะมีคะแนนห่างกันได้ขนาดนี้
ในขณะที่เขต 4 นายกาญจน์ ตั้งปอง จากพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นอดีต ส.ส.ตรัง สมัยล่าสุด สามารถเอาชนะ นายพิชัย เจริญศิริสุนทร จากพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นอดีต ส.จ.กันตัง และเป็นหลานชายของ “โกเกี๊ยะ” นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทย โดย นายพิชัย มีคะแนนที่พ่ายให้กับ นายกาญจน์ ประมาณ 20,000 คะแนน ซึ่งถือว่าสูงมากกว่าทุกเขต อันเป็นผลมาจากการลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องของ นายกาญจน์ และส่วนหนึ่งมาจากกระแส “ประชาธิปัตย์ฟีเวอร์”