"กล้าธรรม" ผงาดกวาด 3 เขตนราธิวาสล้มบ้านใหญ่ "ยาวอหะซัน" แชมป์เก่า “สัมพันธ์” เบียดชนะเขต 3 สุดระทึกโค้งสุดท้าย

นราธิวาส - สนามเลือกตั้งนราธิวาสระอุ! ผลนับคะแนนไม่เป็นทางการชี้ชัด "พรรคกล้าธรรม" ผงาดกวาด 3 ที่นั่ง ล้มช้างตระกูล "ยาวอหะซัน" บ้านใหญ่เมืองนราฯ พ่ายเรียบทั้งสองพี่น้อง ขณะที่ไฮไลต์อยู่ที่เขต 3 "สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ" เฉือนคู่แข่งนาทีสุดท้ายหลังผลัดกันนำแบบลมจับ ด้าน "ภูมิใจไทย-ประชาชาติ" แบ่งไปพรรคละหนึ่งที่นั่ง ท่ามกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองของกลุ่มผู้สนับสนุนที่หวังเห็นความเปลี่ยนแปลง
วันนี้ (9 ก.พ.) ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดนราธิวาส อย่างไม่เป็นทางการ ทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญ เมื่อพรรคกล้าธรรมเจาะฐานเสียงเดิมและกวาดที่นั่งไปได้ถึง 3 เขต ส่งผลให้เจ้าของพื้นที่เดิมและตระกูลการเมืองเก่าแก่ต้องพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้
เขตที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางคือ ความพ่ายแพ้ของ 2 พี่น้องตระกูล "ยาวอหะซัน" ทายาททางการเมืองของนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายก อบจ.นราธิวาส ซึ่งถือเป็น "บ้านใหญ่" ที่ทรงอิทธิพลมาอย่างยาวนานใน จ.นราธิวาส โดยผลคะแนนระบุว่าทั้งสองเขตที่คนในตระกูลยาวอหะซันลงชิงชัยนั้น พ่ายแพ้ให้แก่นายลุตฟี หะยีอีแต เขต 1 จากพรรคกล้าธรรม คว้าชัยชนะเหนือตระกูลยาวอหะซันไปได้สำเร็จ และเขต 4 นายซาการียา สะอิ พรรคภูมิใจไทย เอาชนะนายกูเฮง ยาวอหะซัน จากพรรคประชาชาติ
จุดที่สปอตไลท์ทุกดวงจับจ้องคือ เขตเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการขับเคี่ยวที่ถูกยกให้เป็นแมตช์หยุดโลกของจังหวัด เพราะมีการนับคะแนนเป็นไปอย่างสูสี ผลัดกันนำผลัดกันตามแบบวินาทีต่อวินาที ท่ามกลางกระแสข่าวการล้มช้าง ที่พยายามรุกคืบเข้าตีพื้นที่ของนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ซึ่งเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ จากพรรคกล้าธรรม กับนายแวรุสลัน มะสาและ พรรคภูมิใจไทย ซึ่งบรรยากาศการนับคะแนนเป็นไปอย่างเคร่งเครียด เนื่องจากคะแนนของทั้งคู่เบียดกันแบบ "แต้มต่อแต้ม" ผลัดกันนำและตามตลอดการนับคะแนน
อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของการสรุปผล นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ทำคะแนนทิ้งห่างในช่วงโค้งสุดท้าย รักษาเก้าอี้ไว้ได้สำเร็จด้วยคะแนนที่เบียดชนะคู่แข่งไปอย่างหวุดหวิด ดับฝันผู้ท้าชิงที่หวังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในเขตนี้ ท่ามกลางความลุ้นระทึกของผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่าย ทำให้ความพยายามล้มช้างในเขตนี้ต้องปิดฉากลงโดยไม่สำเร็จ
โดยสรุปภาพรวมผลการเลือกตั้งทั้ง 5 เขต จากการสรุปผลผู้ชนะเลือกตั้งนราธิวาส (อย่างไม่เป็นทางการ) พรรคการเมืองที่คว้าที่นั่งในจังหวัดนราธิวาสมีดังนี้ เขต 1 นายลุตฟี หะยีอีแต พรรคกล้าธรรม ล้มบ้านใหญ่ยาวอหะซัน เขต 2 นายอามินทร์ มะยูโซะ พรรคกล้าธรรม ชนะขาดลอย เขต 3 นายสัมพันธ์ มะยูโซะ พรรคกล้าธรรม เบียดชนะคู่แข่งสูสี เขต 4 นายซาการียา สะอิ พรรคภูมิใจไทย ฐานเสียงแน่น และเขต 5 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ แชมป์เก่ารักษาพื้นที่เหนียวแน่น
ทั้งนี้ในพื้นที่เขต 4 อ.ระแงะ บรรยากาศที่ทำการพรรคภูมิใจไทยเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ทันทีที่ทราบผลว่า นายซาการียา สะอิ ได้รับชัยชนะ กลุ่มชาวบ้านและหัวคะแนนจำนวนมากได้เดินทางมารวมตัวกันเพื่อแสดงความยินดี มีการสวมกอดและโห่ร้องแสดงความดีใจต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
"ความสำเร็จครั้งนี้คือเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชน" เสียงจากแกนนำผู้สนับสนุนรายหนึ่งระบุ นอกจากนี้ กลุ่มผู้สนับสนุนยังได้ร่วมกันประกอบพิธี "ดุอาร์" เพื่อขอพรและแสดงความขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้า สำหรับความสำเร็จที่ลุล่วงไปด้วยดีตามเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้ในการเลือกตั้งครั้งนี้