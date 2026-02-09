เลือกตั้งพังงา “ภูมิใจไทย” แชมป์เก่า กวาดเรียบทั้ง 2 เขต

พังงา – พรรคภูมิไทย กวาดเรียบทั้ง 2 เขต ในพื้นที่ จ.พังงา ทิ้งห่าง ปชป. พรรคเก่าแก่แบบไม่เห็นฝุ่น ขณะที่พรรคประชาชน คะแนนพรรคนำทุกพรรค
ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพังงาซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทับปุด และอำเภอเกาะยาว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่า นายอรรถพล ไตรศรี ผู้สมัคร เบอร์ 5 จากพรรคภูมิใจไทย ได้รับคะแนนสูงสุด 36,274 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอท้ายเหมือง ตะกั่วป่า คุระบุรี และกะปง ปรากฏว่า นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ ผู้สมัคร เบอร์ 3 จากพรรคภูมิใจไทย ได้รับคะแนนสูงสุด 26,513 คะแนน คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ คะแนนแบบบัญชีรายชื่อ ประชาธิปัตย์นำขาดทั้ง2เขต ตามด้วยพรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทย
ส่วนผลคะแนนอันดับรองลงมาในเขต 1 ได้แก่ นายสรรเพชร ทิพย์มณเฑียร เบอร์4 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 15,654 คะแนน ตามด้วย นายอมรศักดิ์ หอมจันทร์ เบอร์3 พรรคประชาชน ได้ 9,019 คะแนน นายธราธิป ทองเจิม เบอร์2 พรรคกล้าธรรม ได้ 4,171 คะแนน และนายชนัญ เรืองผล เบอร์ 1พรรคเพื่อไทย ได้ 1,227 คะแนน
ผลคะแนนอันดับรองลงมาในเขต 2 ได้แก่ นายสมควร จันทร์แดง เบอร์2 พรรคกล้าธรรม ได้ 23,308 คะแนน ตามด้วย นายกุศล ทนังผล เบอร์4 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 12,604 คะแนน นายธีรุตม์ สันหวัง เบอร์5 พรรคประชาชน ได้ 11,249 คะแนน และนางสาวพิจิกา อุราวรรณ เบอร์ 1พรรคเพื่อไทย ได้ 1,802 คะแนน
ภาพรวมการใช้สิทธิเลือกตั้งเขต 1 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 100,170 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 74,406 คน คิดเป็นร้อยละ 74.28 โดยเป็นบัตรดี 66,345 ใบ คิดเป็นร้อยละ 89.16 บัตรเสีย 2,919 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.92 และบัตรไม่เลือกผู้สมัครรายใด 5,142 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.13 ส่วนผลการออกเสียงประชามติในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพังงา มีผู้มาใช้สิทธิ 70,507 คน เห็นชอบ 26,484 คน คิดเป็นร้อยละ 39.01 ผู้ไม่เห็นชอบ 34,979 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70 และไม่แสดงความคิดเห็น 7,124 คน คิดเป็นร้อยละ 10.29
ภาพรวมการใช้สิทธิเลือกตั้งเขต 2 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 114,270 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 83,093 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 โดยเป็นบัตรดี 76,833 ใบ คิดเป็นร้อยละ 92.47 บัตรเสีย 3,361 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.04 และบัตรไม่เลือกผู้สมัครรายใด 2,898ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.49 ส่วนผลการออกเสียงประชามติในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพังงา ผู้มาใช้สิทธิ 81,272 คน คิดเป็นร้อยละ 72.17 มีผู้เห็นชอบ 32,954 คน คิดเป็นร้อยละ 40.55 ผู้ไม่เห็นชอบ 37,767 คน คิดเป็นร้อยละ 46.47 และไม่แสดงความคิดเห็น 8,408 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34
ทั้งนี้ การายงานคะแนนของกกต.พังงา เป็นไปอย่างเชื่องช้ามาก ในเวลา 10.00 น.ยังขึ้นป้ายประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพังงายังไม่เสร็จที ส่วนผลคะแนนที่รายงานนั้นยังเป็นเพียงผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ต้องรอการรับรองผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปสำหรับผลการเลือกตั้ง สส. จังหวัดพังงา แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ปรากฎว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยกวาดเรียบทั้ง 2 เขต ทิ้งประชาธิปัตย์แบบไม่เห็นฝุ่น
โดยในส่วนของเขตเหลือตั้งที่ 1 โกชัย “อรรถพล ไตรศรี” ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคภูมิใจไทย แชมป์เก่า มีคะแนนนำทุกหน่วย โดยมี นายสรรเพชร ทิพย์มณเฑียร หมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์ ตามมาเป็นอันดับ 2 และ นายอมรศักดิ์ หอมจันทร์ หมายเลข 3 พรรคประชาชน อยู่ในอันดับ 3 ขณะ คะแนนบัญชีรายชื่อนั้นพรรคประชาชน มีคะแนนนำ ตามด้วยพรรคประชาธิปัตย์
ส่วนการนับคะแนนในพื้นที่เขต 2 อ.ท้ายเหมือง อ.อำเภอตะกั่วป่า อ.อำเภอกะปง และอำเภอคุระบุรี ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการพบว่า นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคภูมิใจไทยได้คะแนน 19,168 คะแนน อันดับ 2 นายสมควร จันทร์แดง ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคกล้าธรรม ได้คะแนน 17,121 คะแนน อันดับ 3 นายกุศล ทนังผล ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 9,106 คะแนนอย่างไรก็ตาม ต้องรอผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป