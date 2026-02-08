ปชป. พรรคสมบัติพ่อเฒ่า ยึดเก้าอี้ สส.สุราษฎร์กลับมาได้ 1 เขต

สุราษฎร์ธานี - ผลเลือกตั้ง สุราษฎร์ธานี แบ่งปันที่นั่งถ้วนหน้า พรรคประชาธิปัติย์ สมบัติของพ่อเฒ่า สามารถเอากลับได้ 1 ที่นั่ง ขณะที่ภูมิใจไทย กวาดไป 3 ที่นั่ง พรรคกล้าธรรม 2 และ ไทรวมพลัง 1 ที่นั่ง
ซึ่ง ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ พรรคภูมิใจไทย ได้ 3 ที่นั่ง ประกอบด้วย นส.กานสินี โอภารังสรรค์ แชมป์เก่า เขต 1 นายพิพิธ รัตนรักษ์ เขต2 และ นายพิชัย ชมภูพพล เขต 6 แชมป์เก่า พรรคกล้าธรรมได้ 2 ที่นั่ง ประกอบด้วย นายปรเมษฐ์ จินา เขต 5 แชมป์เก่า และนายพงษ์ศักดิ จ่าแก้ว เขต7 พรรคไทรวมพลัง ได้ 1 นั่ง นส.วชิราภรณ์ กาญจนะ เขต 3 และ พรรคประชาธิปัติย์ ได้ 1 ที่นั่ง นายสมชาติ ประดิษฐพร เขต4