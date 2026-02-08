เลือกตั้งชุมพรไม่พลิกโผ "ภูมิใจไทย" กวาดทั้ง 3 เขต ทิ้งห่างผู้สมัครจาก ปชป.

ชุมพร - ผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ไม่พลิกโผ "ภูมิใจไทย" ปักธงประตูภาคใต้ ทำคะแนน ทิ้งห่าง “ประชาธิปัตย์" คว้า สส.ชุมพร ทั้ง 3 เขต
สำหรับผลคะแนนเลือกตั้ง สส.ชุมพรทั้ง 3 เขต อย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 21.00 น. ปรากฏว่าผู้สมัคร สส.ชุมพร ทั้ง 3 เขต จากพรรคภูมิใจไทย มีคะแนนนำทิ้งห่างคู่แข่ง จากพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 3 เขตเลือกตั้งดังนี้
ชุมพรเขต 1 นายวิชัย สุดสวาสดิ์ หมายเลข 4 พรรคภูมิใจไทย มีคะแนน 41,791 คะแนน , นายสุรชัย แดงละอุ่น หมายเลข 5 พรรคประชาธิปัตย์ คะแนน 30,463 คะแนน นางสาวชุติมา ชุมขุน หมายเลข 3 พรรคประชาชน ได้คะแนน 7,738 คะแนน
ชุมพรเขต 2 นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ หมายเลข 4 พรรคภูมิใจไทยคะแนน 34,572 คะแนน ,นายสันต์ แซ่ตั้ง หมายเลข 6 พรรคกล้าธรรม คะแนน 22,598 คะแนน , นายสราวุธ อ่อนละมัย หมายเลข 5 พรรคประชาธิปัตย์ คะแนน 15,532 คะแนน
ชุมพร เขต 3 นายสุพล จุลใส หมายเลข 4 พรรคภูมิใจไทย คะแนน 36,928 คะแนน , นายมีศักดิ์ ภัคดีคง หมายเลข 5 พรรคประชาธิปัตย์ คะแนน 23,604 คะแนน , นายสันต์ ฉิมหาด หมายเลข 1 พรรคโอกาสใหม่ คะแนน 7,293 คะแนน
สำหรับในส่วนของเลือกตั้ง สส.ชุมพร สนามนี้นับว่าผลการเลือกตั้งไม่พลิกโผ เนื่องจากผู้สมัครทั้ง 3 เขต เป็นผู้สมัครที่บ้านใหญ่ ส่งเข้าประกวด