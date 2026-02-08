กระบี่ “ภูมิใจไทย” รักษาแชมป์อีกสมัย กวาดเรียบทั้ง 3 เขต

กระบี่ - ภูมิใจไทย กวาดเรียบทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง สส.จ.กระบี่ ผลการคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ รักษาแชมป์ไว้ได้อีกสมัย
สำหรับ ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สส.จ.กระบี่ อย่างไม่เป็นทางการ พบว่าตัวเต็งผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย มีคะแนนนำทิ้งห่างคู่แข่ง ทั้ง 3 เขต เขตเลือกตั้งที่ 1 นายกิตติ กิตติธรกุล ได้คะแนน 49,941 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 2 นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ ได้คะแนน 34,543 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 3 นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน ได้คะแนน 36,159 คะแนน
ขณะที่ นายธนวัช ภูเก้าล้วน จากพรรคประชาชน เขตเลือกตั้งที่ 1 มีคะแนนตามมาเป็นลำดับ 2 ได้คะแนน 18,202 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 2 นายกฤติกร บุษย์เพชร จากพรรคประชาธิปัตย์ มีคะแนนตามมาเป็นอันดับ 2 ได้คะแนน 16,867 คะแนน เขตเลือกตั้งที่ 3 นายสุกิติ พรหมทอง จากพรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนตามมาเป็นอันดับ 2 ได้คะแนน 11,762 คะแนน
การเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยยังสามารถกวาดที่นั่งได้ครบทั้ง 3 เขตสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้