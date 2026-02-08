เกาะติดเลือกตั้งสตูล! “พีรพัฒน์” พรรคภูมิใจไทย แชมป์เก่าคะแนนนำทิ้งห่าง

สตูล – ผลสรุปคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ “พีรพัฒน์” พรรคภูมิใจไทย แชมป์เก่า ส.ส. เขต 1 สตูล คะแนนนำทิ้งห่าง 37 หน่วยเลือกตั้ง กวาดไปได้กว่า 6,400 คะแนน
วันนี้ (8 ก.พ.) รายงานความคืบหน้าการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสตูล เขต 1 (อ.เมือง, อ.ควนโดน, อ.ควนกาหลง เฉพาะ ต.ทุ่งนุ้ย) ล่าสุดได้รับรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการสะสมจำนวน 37 หน่วยเลือกตั้ง พบว่าตัวเต็งจากแชมป์เก่ายังคงรักษามาตรฐานได้อย่างเหนียวแน่น
สรุปคะแนนผู้สมัคร 3 อันดับแรก (อย่างไม่เป็นทางการ) อันดับที่ 1 นายพีรพัฒน์ รัชกิจประการ (เบอร์ 3) พรรคภูมิใจไทย 6,414 คะแนน, อันดับที่ 2 นายสุลต่าน อิสมาแอลชาห์ (เบอร์ 7) พรรคกล้าธรรม 2,653 คะแนน และ อันดับที่ 3 นายบุคอรีย์ สนูวงศ์ (เบอร์ 1) พรรคประชาชน 2,559 คะแนน