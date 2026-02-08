ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการภูเก็ต เขต 1 เขต 2 ยังเป็น ส้ม เขต 3 กล้าธรรม คะแนนนำลิ่ว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คะแนนเลือก สส. อย่างไรเป็นทางการของจ.ภูเก็ต เขต 1 เขต 2 พรรคประชาชน นำ ขณะที่เขต 3 พรรคกล้าธรรม มีคะแนนทิ้งห่างผู้สมัครจาก พรรคประชาชนแบบไม่เห็นฝุ่น คาดปักธงในภูเก็ตได้ 1 เขต
สำหรับการนับคะแนนเลือกตั้ง สส.จังหวัดภูเก็ต อย่างไม่เป็นทางการทั้ง 3 เขต ในช่วงเวลา 19.27 น. ปรากฎว่า ในส่วนของเขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้สมัครจากพรรคประชาชน “สมชาติ เดชถาวรเจริญ” แชมป์เก่า มีคะแนนนำ
ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย “พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์” ซึ่งก่อนหน้านี้เคยลงสมัคร สส.มาแล้วครั้งหนึ่งในนามพรรคประชาธิปัตย์ แต่ครั้งนี้เปลี่ยนมาสวมเสื้อพรรคภูมิใจไทย มีคะแนนตามมาติดๆแบบหายใจรดต้นคอ และอันดับ 3 ตามมาด้วย ผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรม “ทิวัตต์ สีดอกบวบ” อดีตรองนายกอบจ.ภูเก็ต ซึ่งลงเล่นการเมืองใหญ่ครั้งแรก ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ “บุญศุภภะ ตัณฑัยย์” มีคะแนนตามมาเป็นอันดับ 4
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้สมัครจากพรรคประชาชน เฉลิมพงศ์ แสงดี อดีต สส.ภูเก็ต คาดยังรักษาเก้าอี้ สส.เอาไว้ได้ หลังคะแนนนำมาเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วย ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย “ษณกร กี่สิ้น” อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ที่ตัดสินใจลาออกมามาลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.ในครั้งนี้ ส่วนผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ “สมชาติ สมนาม” มีคะแนนตามมาเป็นอันดับ 4
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 3 คาด “พรรคกล้าธรรม” ปักธงภูเก็ตสำเร็จ หลัง “อ้อ อรทัย เกิดทรัพย์” ผู้สมัครของพรรค ซึ่งในการเลือกตั้ง สส.ครั้งที่ผ่านมาเคยลงสมัครในนามพรรคชาติพัฒนากล้า มีคะแนนมาเป็นอันดับ 2 แพ้ให้กับ “ฐิติกันต์ ฐิติพฤติกุล” จากพรรคประชาชน แต่การเลือกตั้งครั้งนี้ คาดคะแนนพลิก เมือผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฎว่า คะแนน ของ “อ้อ อรทัย เกิดทรัพย์ นำคู่แข่งอย่าง “ฐิติกันต์ ฐิติพฤติกุล” จากพรรคประชาชน แบบไม่เห็นฝุ่น ขณะที่ผูสมัครจากพรรคภูมิใจไทย มีคะแนนตามมาเป็นอันดับ 3
โดยผลการนับคะแนนดังกล่าวเป็นผลอย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 19.27 น. วันที่ 8 ก.พ. อรทัย เกิดทรัพย์” จากพรรคกล้าธรรม ซึ่งก่อนหน้านี้เคยลงสมัครมาแล้วในสมัยที่ผ่านมา ในนามพรรคชาติพัฒนากล้า ซึ่งได้คะแนนเป็นอันดับ 2