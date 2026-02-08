“คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์” ภูมิใจไทย คะแนนนำโด่ง นั่งเก้าอี้ สส.ระนอง อีกสมัย

ระนอง – ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสส.“คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์” จากพรรคภูมิใจไทย คะแนนนำโด่ง ทิ้งห่างผู้สมัครพรรคอื่นแบบไม่เห็นฝุ่น นั่งเก้าอี้สส.ระนองอีกสมัย
วันนี้ ( 8 ก.พ. 69) ภายหลังจากปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบเอกสาร พร้อมจัดเตรียมสถานที่ในการนับคะแนน โดยจังหวัดระนอง มีเพียง 1 เขตเลือกตั้ง 242 หน่วยเลือกตั้งจาก 5 อำเภอ ผู้มีสิทธิ์จำนวน 143,314 คน เลือกตั้งครั้งที่แล้วมีผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ 75
ครั้งนี้มีผู้สมัครจาก 5 พรรคการเมือง นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย หมายเลข 1 นายสมพงษ์ สีหามาตร พรรคประชาชน หมายเลข 2 นายวิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 3 นายพิทยา แท่นแก้ว พรรคเพื่อไทย หมายเลข 4 นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ พรรคภูมิใจไทย และหมายเลข 5 นายวรวุฒิ ขนอม พรรคกล้าธรรม
โดยตัวเต็งชนิดนอนมาอย่างแน่นอน คือ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย อดีต สส.สองสมัยซึ่งเป็นที่รักและชื่นชอบของชาวระนองเป็นส่วนใหญ่ ในบทบาททำหน้าที่สส.ในสภา การแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมอุปนิสัยใจคอ อ่อนน้อมถ่อมตน จึงยากที่ผู้สมัครพรรคใดมาล้มได้ในเขตเลือกตั้งจังหวัดระนอง
คะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้คะแนนถึง 44,717 ชนะขาดคู่แข่งจากทุกพรรคการเมือง ไปหลายช่วงตัว เซียนวิจารณ์ตามร้านกาแฟ ต่างฟันธง คะแนนเสียงได้รับการเลือกตั้งครั้งนี้ คาดว่าน่าจะสูงกว่า 50,000 คะแนน
ผู้ที่ตามมาห่างๆคือ นายสมพงษ์ สีหามาตร จากพรรคประชาชน แม้จะมาจากอาชีพเกษตรกร เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป แต่มีกระบวนการคิด อุดมพรรคชัดเจน แถมยังมีแรงสนับสนุนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ยังให้การสนับสนุนพรรคประชาชนอย่างเหนียวแน่น เป็นฐานให้ไม่ว่าผู้สมัครคนนั้นเป็นใคร คะแนนเสียงน่าจะอยู่ในระดับ 10,000 คะแนนขึ้นไป
ผลนับคะแนนล่าสุด นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย มีคะแนนนำผู้สมัครรายจากพรรคอื่นแบบนำโด่ง ได้ 43,261 คะแนน ตามาด้วย นายสมพงษ์ สีหามาตร พรรคประชาชน ได้ 7,941 คะแนน นายวิรัช ร่มเย็น จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ 5,080 คะแนน เป็นต้น
ส่วนคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ คาดว่าจะเป็นการช่วงชิงกันระหว่าง 3 พรรค คือ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน และพรรคประชาธิปัตย์