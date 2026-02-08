“นายหัวชวน” ไปยืนลุ้นผลเลือกตั้ง ส.ส.ที่หน่วยเยื้องบ้านพัก

ตรัง - “นายหัวชวน” ไปยืนดูผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.เขต 1 ที่หน่วยเลือกตั้ง รร.วัดควนวิเศษ ซึ่งตั้งอยู่เยื้องกับบ้านพัก ท่ามกลาง ปชช.ที่ไปร่วมลุ้นกันอย่างคึกคัก ผล ปชป.เอาชนะในหน่วยนี้ไปอย่างขาดลอย
วันนี้ (8 ก.พ.) บรรยากาศการนับคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.ตรัง เขต 1 เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 68 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ในเขตเทศบาลนครตรัง ซึ่งเป็นหน่วยที่ นายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมาลงคะแนนเสียงในทุกสมัย รวมทั้งยังตั้งอยู่เยื้องกับบ้านพักของ นายชวน ด้วย ซึ่งบรรยากาศการนับคะแนนเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนมาคอยลุ้นผลกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่การแข่งขันของ 2 พรรคใหญ่ คือ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย
ทั้งนี้ นายชวน ได้เดินออกจากบ้านพัก มายังหน่วยเลือกตั้งที่ 68 เพื่อมายืนดูการนับคะแนนด้วยตนเอง ซึ่งต่างไปจากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ ที่ นายชวน มักจะลุ้นคะแนนอยู่ในบ้านพักแบบส่วนตัว โดยหลังจากเจ้าหน้าที่นับคะแนนเสร็จ ปรากฏว่า เฉพาะหน่วยนี้ นายธโนภาส สินไชย จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 1 จำนวน 217 คะแนน ตามด้วย นายศุภกร สุวรรณหมัด จากพรรคประชาชน ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 2 จำนวน 86 คะแนน และ นายเอกพล ณ พัทลุง จากพรรคภูมิใจไทย ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 3 จำนวน 56 คะแนน