บรรยากาศเริ่มนับคะแนน สนามเลือกตั้ง ส.ส.เขต 1 นราธิวาส

นราธิวาส - บรรยากาศเริ่มนับคะแนนสนามเลือกตั้ง ส.ส. เขต 1 นราธิวาส โดยมีตัวเต็ง คือ นายลุตฟี หะยีอีแต พรรคกล้าธรรม ตามมาด้วย นายวัชระ ยาวอหะซัน พรรคภูมิใจไทย และนางสาวอามีเน๊าะ อารง พรรคประชาชน
วันนี้ (8 ก.พ.) ภายหลังจากมีการปิดหีบลงคะแนนเสียงการเลือกตั้ง จนท.ประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ปี 2569 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 46 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส ของเขตเลือกตั้งที่ 1 สถานที่เลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ศาลาประชาภิรมย์ 1 ได้ตรวจสอบเอกสาร พร้อมจัดเตรียมสถานที่ในการนับคะแนน โดยจังหวัดนราธิวาสแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง จำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 1,066 หน่วย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 590,777 คน
สำหรับข้อมูลสรุปหน่วยเลือกตั้งของจังหวัดนราธิวาส (เขตเลือกตั้งที่ 1) ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอยี่งอ มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งเขต 224 หน่วย และมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนี้รวมกว่า 129,035 คน
โดยมีตัวเต็ง คือ นายลุตฟี หะยีอีแต พรรคกล้าธรรม ตามมาด้วยอดีต ส.ส.พลังประชารัฐ นายวัชระ ยาวอหะซัน ที่ย้ายมาพรรคภูมิใจไทย อีกคนที่น่าลุ้น น้องเล็กของการเมือง นางสาวอามีเน๊าะ อารง จากพรรคประชาชน ที่คะแนนตามมาติด ๆ ในส่วนคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ ของเขต 1 คาดว่าจะเป็นการช่วงชิงกันระหว่าง 4 พรรค คือ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน พรรคกล้าธรรม และพรรคประชาชาติ