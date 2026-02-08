คนร้ายลอบวางระเบิดรถทหารขณะลาดตระเวนเส้นทางที่บันนังสตา บาดเจ็บ 1 ราย

ยะลา - คนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์หุ้มเกราะทหาร ขณะลาดตระเวนเส้นทางในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ทำให้มีเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ 1 นาย
วันนี้ (8 ก.พ.) เมื่อเวลา 16.35 น. เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์หุ้มเกราะวีว่า เจ้าหน้าที่ทหารชุดลาดตระเวน ร้อย ร. ที่ 1 ฐานบ้านกาโสด เหตุเกิดบริเวณสะพานบ้านวังหิน หมู่ที่ 8 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา เบื้องต้นทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 1 นาย ทราบชื่อ พลทหารวรวิทย์ สุขช่วย เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลบันนังสตา เพื่อรับการรักษาเป็นการเร่งด่วน
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมพื้นที่ รอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย