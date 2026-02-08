หญิงตรังวัย 67 ปี ถูกแผ่นไม้กระดานกั้นหน่วยเลือกตั้งล้มทับศีรษะบาดเจ็บ

ตรัง – หญิงตรังวัย 67 ปี เข้าแจ้งความหลังถูกแผ่นไม้กระดาษ ซึ่งใช้เป็นฉากกั้นคูหาเลือกตั้งล้มทับ จนบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะขณะกำลังลงคะแนน เบื้องต้นพบว่าเกิดจากลมแรงและไม่ใช้เชือกยึดให้ดี
วันนี้ (8 ก.พ.) นางอารี เย่าตัก อายุ 67 ปี พร้อมครอบครัว ได้เดินทางที่ สภ.เมืองตรัง เพื่อลงบันทึกประจำไว้เป็นหลักฐาน หลังประสบเหตุแผ่นไม้กระดาษที่ใช้เป็นฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้งล้มทับ จนได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและบริเวณท้ายทอย หลังเกิดเหตุ นางอารี ได้เดินทางไปพบแพทย์ที่ รพ.ธนบุรีตรัง ซึ่งแพทย์ระบุว่า มีบาดแผลฟกช้ำที่ศีรษะ ต้องรอดูสังเกตอาการ 3 วัน
นางอารี เย่าตัก เล่าว่า วันนี้ตนได้เดินทางไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ที่หน่วยเลือกตั้งภายในมูลนิธิกุศลสถานตรัง ในเขตเทศบาลนครตรัง โดยตนไปใช้สิทธิพร้อมกับลูกสาวและสามี เหตุการณ์ตอนแรกก็ปกติ แต่พอเข้าในคูหาเลือกตั้ง ช่วงจังหวะที่ก้มลงทำเครื่องหมายกากบาทในบัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ตนรู้สึกมีอะไรมาตีที่ท้ายทอยและคอ ทำให้ตนรู้สึกเจ็บและมึนหัว แต่ก็ยังฝืนไปเลือกตั้ง ส.ส. และออกเสียงประชามติ จนครบทั้ง 3 ใบ
ซึ่งตอนที่เกิดเหตุก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาสนใจ ไม่มีใครมาขอโทษ ทั้งที่วันนี้มีลมแรงมากจนแผ่นไม้กระดานที่กั้นเป็นฉากบังล้มลง ทั้งนี้ เมื่อเลือกตั้งเสร็จ ตนจึงเดินมาหาลูกสาวที่รถรถยนต์ ต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่ 2 คน เดินตามมาขอโทษที่รถ ซึ่งตนรู้สึกไม่โอเคกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตนได้ถามหาหัวหน้าหน่วยเลือกตั้ง แต่ได้รับคำตอบว่าหัวหน้าหน่วยเลือกตั้งไม่อยู่ในหน่วย ตนจึงตัดสินใจมาลงบันทึกประจำวัน
“นอกจากนี้ตนยังเห็นความผิดปกติในคูหาเลือกตั้ง เนื่องจากช่วงเวลาที่ตนลงคะแนน ได้เห็นผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนพูดคุยกันระหว่างที่อยู่ในคูหา ซึ่งตนในฐานะคนที่เคยทำหน้าที่ประจำหน่วยมาก่อน รู้ว่าการพูดคุยกันระหว่างอยู่ในคูหา เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้” นางอารี กล่าว
อย่างไรก็ตามลูกสาวของผู้เสียหาย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คุณแม่เพิ่งหายจากอาการป่วยภาวะสโตรก แต่ก็ยังเดินทางมาทำหน้าที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นนี้ ซึ่งตอนเกิดเหตุพบว่า แผ่นไม้กระดานกั้นฉาก ถูกวางเรียงกัน 3 แผ่น โดยไม่มีการผูกเชือกยึดกันล้มแต่อย่างใด