ตร.ยิงสยบหนุ่มคลั่งก่อเหตุชิงรถจักรยานยนต์ชาวบ้านก่อนใช้มีดพุ่งแทงตำรวจ

พัทลุง – ตำรวจยิงสยบหนุ่มคลุ้มคลั่งก่อเหตุชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน ก่อนจะใช้มีดพุ่งเข้าหมายจะแทงเจ้าหน้าที่ ก่อนจะถูกยิงสวนได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดท้องที่ ม.7 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
วันนี้ (8 ก.พ.) ร.ต.อ.วุฒิชัย แสงชาตรี รอง สว.(สอบสวน) สภ.ควนขนุน พ.ต.อ.นาถพล บุญสนิท ผกก.สภ.ควนขนุน นายตำรวจที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุชายคลุ้มคลั่งจะใช้มีดปลายแหลมบุกแทงตำรวจ จึงถูกตำรวจยิงเข้าที่บริเวณขาจนได้รับบาดเจ็บ ขณะนี้ตำรวจได้นำผู้บาดเจ็บส่ง รพ.ควนขนุน เพื่อช่วยเหลือชีวิตแล้ว โดยเหตุเกิดที่บริเวณหน้าโรงแรมรวงทอง ท้องที่ ม.7 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ห่างจากหน่วยเลือกตั้งท้องที่ ม.7 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน ทราบว่าผู้บาดเจ็บรายนี้ คือ นายพรสนอง ศุภศิลป์ อายุ 53 ปี โดยถูกยิงเข้าที่บริเวณขาซ้าย 2 นัด ในที่เกิดเหตุตำรวจพบปลอกกระสุนปืนขนาด .38 ซึ่งเป็นของตำรวจตกอยู่ 2 ปลอก จึงเก็บไปเป็นหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนต่อไป
จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายพรสนอง ได้ขโมยรถ จยย. ของ นายนัฏศักดิ์ คงผอม อายุ 40 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านใกล้กันและขี่มายังพื้นที่ อ.ป่าพะยอม ต่อมาเมื่อขับจนน้ำมันหมด นายพรสนอง จึงได้ขโมย จยย.อีกคันมายังพื้นที่เกิดเหตุ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ นายพรสนอง ได้ใช้มีดจี้คนที่มากดบัตรเอทีเอ็ม ต่อมา ตร.มายังที่เกิดเหตุแต่กลับถูก นายพรสนอง จะใช้มีดพุ่งแทงตำรวจ จึงถูกใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว ซึ่งทาง ตร.จะได้เร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไป