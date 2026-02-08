ตรังพบเสืออาละวาดกัดสุนัขตายในพื้นที่ ต.อ่าวตง ทำชาวบ้านหวาดผวา

ตรัง – พบเสือออกอาละวาดในป่ารอยต่อ “ตรัง-นครศรีธรรมราช” ล่าสุดได้ไปกัดสุนัขของชาวบ้านตายไป 1 ตัว ในพื้นที่ ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เอาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นต่างรู้สึกหวาดผวา
วันนี้ (8 ก.พ.) นายอาคม ครชาตรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ได้รับการประสานจากผู้นำชุมชนหมู่ที่ 14 ตำบลอ่าวตง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันว่า เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ได้มีเสือตัวหนึ่งบุกเข้ามากัดสุนัขของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 14 จนเสียชีวิตไป 1 ตัว ทำให้ชาวบ้านที่กำลังออกไปกรีดยางพาราและทราบข่าว ต่างรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมาก บางรายถึงกับไม่กล้าออกไปกรีดยางพาราตามปกติ และบางรายก็ไม่กล้าออกไปนอกบ้าน โดยผู้นำชุมชนได้กระจายข่าวไปยังชาวบ้านว่า หากผู้ใดพบเห็นเสือตัวนี้ หรือพบเห็นเบาะแส ขอให้รีบแจ้งมายังผู้ใหญ่บ้านทันที
สำหรับเสือตัวนี้ได้ออกมาอาละวาดหลายวันแล้ว ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตรัง โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ระดมกำลังกันตามล่าตัวแต่ยังไม่พบ นอกจากมีแค่ร่องรอยตามจุดต่างๆ เบื้องต้นทราบว่าเป็นเสือที่มีคนแอบเลี้ยง แต่กลัวความผิดเลยปล่อยทิ้งป่ามาเป็นเดือนแล้ว และมันได้ตระเวนไปในหลายพื้นที่ของอำเภอบางขัน จ.นครศรีธรรมราช ก่อนที่ล่าสุดมันจะข้ามมายังพื้นที่ ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ซึ่งมีลักษณะเป็นป่ารอยต่อกัน ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยและทำมาหากินอยู่ในบริเวณนั้น ทั้งในจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช ต่างรู้สึกหลาดผวาเป็นอย่างยิ่ง