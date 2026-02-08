ผู้ว่าฯ ยะลา เดินทางมาลงคะแนนเสียง พร้อมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยการเลือกตั้ง

ยะลา - ผู้ว่าฯ ยะลาเดินทางมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งที่ 42 พร้อมพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่มาลงคะแนน และยังได้กำชับคุมเข้มรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง
วันนี้ (8 ก.พ.) บรรยากาศการเลือกตั้งจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคัก ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ณ อาคารพระเศวตสุรคชาธารสนามโรงพิธีช้างเผือก ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 42 เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีประชาชนทยอยเดินทางมารอใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุด
โดยเมื่อเวลา 08.00 น. ประธานประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 42 ได้ประกาศเปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการ โดยบรรยากาศหน้าคูหาคลาคล่ำไปด้วยประชาชนทุกช่วงวัยที่ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ คุณป้าวัย 82 ปี ซึ่งเดินทางมาถึงสถานที่เลือกตั้งเป็นคนแรก ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยรอบบริเวณ
ซึ่งคุณป้าไล อายุ 82 ปี บอกว่า ส่วนใหญ่จะมาช่วงเช้าเป็นปกติอยู่แล้ว การเลือกตั้งครั้งนี้อยากได้รัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนจริง ๆ และที่สำคัญต้องไม่โกงไม่กินแม้จะมาใช้สิทธิ์ แต่ก็ยังมีความกังวลเพราะที่ผ่านมามักเห็นว่าคำพูดกับการกระทำของผู้สมัครบางคนไม่ค่อยเหมือนกัน
ต่อมา นายก้องสกุล จันทราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้พร้อมพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่มาลงคะแนน พร้อมเปิดเผยถึงภาพรวมการดูแลความเรียบร้อยว่า ทางจังหวัดได้บูรณาการร่วมกับหน่วยความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองอย่างเข้มงวด และให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นหลัก โดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางลำเลียงหีบบัตรและจุดเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งมีการวางกำลัง ชรบ. และเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายดูแลตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ ซึ่งในบางจุดที่เข้าถึงยากได้มีการประสานขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ในการลำเลียงหีบบัตรเพื่อความปลอดภัยและรวดเร็ว พร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยเลือกตั้งจัดระเบียบทางเข้า ออกเพียงทางเดียวเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและป้องกันเหตุแทรกซ้อน
“สำหรับภาพรวมในเขตเลือกตั้งทั้ง 3 เขตของจังหวัดยะลาจนถึงขณะนี้ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบรายงานเหตุการณ์ความไม่สงบหรือการทุจริตในพื้นที่ โดยคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเป็นจำนวนมากตามเป้าหมายที่วางไว้ 80 เปอร์เซ็นต์” ผวจ.ยะลา กล่าว