กลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลี จ.นราธิวาส ตื้นเต้นได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกำหนดอนาคตของประเทศ

นราธิวาส – ประชาชนชาวนราธิวาสทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีต่างตื้นเต้นที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์และต้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศ
วันนี้ (8 ก.พ.) บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนราธิวาส หลังเปิดหีบเลือกตั้งประชาชนในแต่ละพื้นที่ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ต้องการมาใช้สิทธิ์ของตนเองและเลือกคนที่ตนเองต้องการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสภาเป็นกระบอกเสียงในการสะท้อนปัญหา ซึ่งที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนมะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ประชาชนในพื้นที่มะนังตายอ ออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นครอบครัว ลูกหลานพาผู้สูงอายุเดินทางมาใช้สิทธิ์ ซึ่งในปีนี้จะต้องใช้สิทธิ์ในการเข้าคูหาถึง 3 ใบ กา 3 ใบ ทำให้จะต้องมีการอธิบายกันมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 11 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมูบาแรแน หมู่ที่ 7 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส กลุ่มชาติพันธุ์ โอรังอัสลี (มานิ) ซึ่งอาศัยอยู่ที่ ม.7 บ้านบียีส ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ที่ได้ออกมาใช้ชีวิตแบบตั้งหลักแหล่งถาวรและเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม และเริ่มได้รับบัตรประชาชนเมื่อปี 2565 ได้เดินทางออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และออกเสียงประชามติกันอย่างคึกคัก ส่วนใหญ่ตื่นตัวกับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างมาก และต้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต. มาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
ขณะที่การดูแลความปลอดภัยแต่ละหน่วยจะมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงดูแลอย่างเข้มงวด ตั้งแต่ทางเข้าหน่วย และรอบหน่วย อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่สายตรวจและชุดเคลื่อนที่คอยลาดตระเวนเป็นระยะ
อย่างไรก็ตามช่วงเช้าตั้งแต่เปิดหน่วยทั้ง 1,066 หน่วย ใน 13 อำเภอ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่มีการรายงานความผิดปกติหรือมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นบริเวณหน่วยมายัง กกต.จังหวัดนราธิวาสแต่อย่างใด