ตรังเลือกตั้งคึกคัก ปชช.แห่ใช้สิทธิ ด้าน กกต.สั่งคุมเข้มความเรียบร้อยป้องกันร้องเรียน

ตรัง - บรรยากาศเลือกตั้งในพื้นที่ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง คึกคักตั้งแต่เช้า ด้าน กกต.ย้ำมาตรการคุมเข้มความเรียบร้อย หลังพบป้ายรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ถูกดึงหายในพื้นที่ อ.รัษฎา สั่งเข้มดูแลการขนส่งหีบบัตรจากทั้ง 3 เกาะ
วันนี้ (8 ก.พ.) ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 67 และ 68 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ต.ทับเที่ยง ในเขตเทศบาลนครตรัง จ.ตรัง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ และมีประชาชนมายืนรอตรวจสอบรายชื่อตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อจะใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และใช้สิทธิออกเสียงประชามติทันทีหลังจากเปิดหีบ โดยตลอดทั้งวันมีประชาชนไปเข้าแถวยืนรอใช้สิทธิกันอย่างคึกคัก ท่ามกลางท้องฟ้าที่สดใส เอื้อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิได้อย่างสะดวก
นายสมชาย โถววิริยะกุล ผอ.กกต.ตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 927 หน่วย จาก 4 เขตเลือกตั้ง รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 508,811 คน ซึ่งทาง กกต.ได้เน้นย้ำไปยังหน่วยเลือกตั้งทุกแห่ง ให้ตรวจดูใบประกาศรายชื่อผู้สมัครทุกคนที่ติดตั้งหน้าหน่วยอย่าให้สูญหาย เพื่อป้องกันการร้องเรียน หลังจากพบว่ามีบางหน่วยในเขตพื้นที่อำเภอรัษฏา มีมือดีแอบไปดึงป้ายประกาศรายชื่อผู้สมัครออกไปหมดทั้ง 7 คน เบื้องต้นได้ให้ผู้อำนวยการหน่วยเลือกตั้งไปแจ้งความดำเนินคดีแล้ว คาดว่าคนก่อเหตุเป็นวัยรุ่นที่ทำไปเพราะคึกคะนอง
สำหรับการบริการผู้สูงอายุทุกหน่วย ได้ให้เตรียมเก้าอี้ไว้สำหรับนั่งคอย และหากผู้สูงอายุไม่สามารถเดินเข้าหน่วยได้ ตามระเบียบสามารถให้บุตรหลานช่วยพาเข้าไปได้ ส่วนการนับคะแนนหลังปิดหีบ จะให้นับคะแนนทั้ง 3 บอร์ดพร้อมกัน พร้อมเน้นย้ำว่า การนับคะแนนทั้ง ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ขอให้ผู้ขานคะแนนสนับกัน เป็นผู้ชายกับผู้หญิง เพื่อจะได้แยกเสียงได้ชัดเจน ป้องกันการสับสน ขณะที่การดำเนินการขนส่งหีบบัตรจากพื้นที่ 3 เกาะ ได้แก่ เกาะลิบง เกาะสุกร และเกาะมุกด์ มายังแผ่นดินใหญ่โดยทางเรือนั้น ทาง กกต.ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยดำเนินการอย่างรัดกุม เพราะหากเกิดผิดพลาด จะนำไปสู่การโจมตีได้
ด้าน นางสุนีย์ ท่อแก้ว คุณทวดวัย 93 ปี ก็ได้เดินทางมาเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 67 โรงเรียนวัดควนวิเศษ ตำบลทับเที่ยง ในเขตเทศบาลนครตรัง โดย นางสาวรุจินาถ ท่อแก้ว บุตรสาว บอกว่า คุณแม่มาเลือกตั้งทุกครั้ง ไม่ว่าจะเลือกตั้ง ส.ส. หรือเลือกตั้งท้องถิ่น วันนี้ก็เช่นกัน คุณแม่ตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อทำภารกิจส่วนตัว ก่อนออกมาตักบาตร และมาลงคะแนนตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งคุณแม่จะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มาเลือกตั้ง