กกต.นครศรีฯ เผยมีรายงานการซื้อเสียง 2 จุด “ร่อนพิบูลย์-พิปูน” แต่ยังคงคลุมเครือ

นครศรีธรรมราช – ประชาชนนครศรีธรรมราชแห่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. กันตั้งแต่เช้า ทางด้าน กกต.นครศรีฯ เผยมีรายงานการซื้อเสียง 2 จุด ในพื้นที่ อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.พิปูน แต่ยังสรุปไม่ได้
วันนี้ (8 ก.พ.) เมื่อเวลา 08.00 น. หลังจากการเปิดหีบเลือกตั้ง ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์ เช่น ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ซึ่งมีหลายหน่วยเลือกตั้งอยู่กลางเมืองนครศรีธรรมราช และมีหน่วยลงประชามตินอกเขตเลือกตั้ง ประชาชนตื่นตัวเริ่มเดินทางมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เปิดหีบโดยมีการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด
ขณะเดียวกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ในเขตเลือกตั้งที่ 1 นครศรีธรรมราช มีประชาชน บุคลากร นักศึกษา ทยอยเข้ามาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ไม่พบรายงานความผิดปกติในการเปิดหีบ
ส่วนกรณีการจับกุมซื้อเสียงในเขตอำเภอร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช โดยมีชาย 57 ปี เป็นผู้ต้องสงสัยพร้อมเงินสด 2,000 บาท ดูเหมือนยังมีความคลุมเครือเนื่องจากชายคนดังกล่าวไม่ได้ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่โดยตรง ไม่ได้เป็นการจับกุมซึ่งหน้า พบว่ามีการโทรศัพท์แจ้งตำรวจจากผู้สมัคร ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองหนึ่งให้ไปรับตัว ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใคร อย่างไรก็ตามในกรณีนี้มีการตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลถูกมองว่าอาจเป็นการจัดฉากหรือไม่
นายวุฒิกร อินทร์คง ผู้อำนวยการ กกต.นครศรีธรรมราช ระบุว่า กรณีที่ร่อนพิบูลย์ทุกฝ่ายได้เข้าตรวจสอบข้อมูล และต้องดูข้อเท้จจริงเป็นความละเอียดอ่อนมาก ขณะนี้กำลังสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความจริงปรากฏ ส่วนกรณีมองว่าจัดฉากหรือไม่นั้นยอมรับว่ายังสรุปไม่ได้ พยานหลักฐานยังไม่มีถึงขนาดนั้น นอกจากนั้นยังมีกรณีพิปูนที่มีลักษณะคล้ายกัน พิปูนมีกรณีสัญญาว่าจะให้ ยังไม่มีของกลางหรือพยานหลักฐานที่เพียงพอ ยังคงอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย