รวบแล้ว! มือปืนหนุ่มโคลัมเบีย ยิง นทท.อิรัก ดับ ที่ป่าตอง คาที่พักย่านสนามบินภูเก็ต เตรียมเพ่นออกนอกประเทศ คาดถูกจ้างมา

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ตำรวจตามรวบได้ทันควัน มือปืนจ่อยิงหนุ่มอิรัก ดับ ที่ป่าตอง ขณะหลบหนีไปซ่อนตัวในที่พักใกล้สนามบิน เตรียมเพ่นออกนอกประเทศหลังก่อเหตุ คาดถูกจ้างวานมาจากต่างประเทศ ส่วนปืนน่าจะสั่งมาจากคนไทยในพื้นที่ภาคกลาง
จากกรณีที่มือปีนได้จ่อยิงนายชายชาวต่างชาติ นายอาเมียร์ มุนเดอร์ มาห์มูด มามูด อายุ 24 ปี นักท่องเที่ยวชาวอิรักเสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อเวลา 17.53 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569
เจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายส่วน ซึ่งประกอบด้วย ตำรวจ สภ.ป่าตอง ตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดภูเก็ต สืบภูธรภาค 8 ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษภาค 8 ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจกองปราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สืบจนทราบตัวผู้ต้องสงสัย คือ นายเฟอร์นานโด เอสสเตด เกวารา ซานเชซ (Mr.Fernando Estaid Guevara Sanchez) อายุ 39 ปี สัญชาติโคลัมเบีย ตรวจสอบประวัติการเดินทางเข้า-ออก ทราบว่าได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 และมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.40 น. ด้วยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR843 เจ้าหน้าที่จึงได้กระจายกำลังไปยังท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ล่าาสุด เมื่อเวลา 02.40 น.วันนี้ ( 8 ก.พ.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนทราบว่า หลังก่อเหตุผู้ต้องหาได้หลบหนีไปพักในที่พักแห่งหนึ่งใกล้สนามบินภูเก็ต จึงได้ติดตามมายังที่พักดังกล่าว พร้อมกับเข้าตรวจสอบและแสดงตนนำหมายศาล จังหวัดภูเก็ต ที่ 148/2569 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ควบคุมตัวผู้ต้องห นายเฟอร์นานโด เอสตาด เกวารา ซานเชซ ชาวโคลัมเบีย ซึ่งให้การรับทราบหมายจับและยืนยันตัวบุคคล ก่อนถูกควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรป่าตอง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหา "ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ขณะนี้ พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่าง ประสานล่าม ก่อนทำการสอบปากคำอย่างละเอียด และรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานสถานทูตให้ทราบก่อนดำเนินคดีตาม กฎหมาย ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นคาดว่าผู้ต้องหาน่าจะได้รับการว่าจ้างมาจากต่างประเทศ ให้ลงมือสังหารหนุ่มชาวอิรักรายดังกล่าวที่มาท่องเที่ยวที่ภูเก็ต จากความขัดแย้งในธุรกิจมืด ส่วนปืนที่นำมาใช้ก่อเหตุในครั้งนี้ น่าจะสั่งมาจากคนไทยในพื้นที่ภาคกลาง