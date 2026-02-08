ชาวกระบี่มารอใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ ทำบรรยากาศคึกคัก

กระบี่ - ชาวกระบี่ทยอยมารอใช้สิทธิเลือกตั้ง ทำบรรยากาศคึกคัก ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ ด้านผู้ว่าฯ กระบี่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมหน่วยเลือกตั้ง สส. และ การออกเสียงประชามติ ตั้งเป้ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า 85%
วันนี้ ( 8 ก.พ.69) สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งสส. ที่ จ.กระบี่ โดยที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมหน่วยเลือกตั้ง ที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เขตเลือกตั้งที่ 1 มีหน่วยเลือกตั้งปกติ 4 หน่วย และ หน่วยออกเสียงประชามตินอกเขต 4 หน่วย พบบรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และ การออกเสียงประชามติ ประชาชนจังหวัดกระบี่เดินทางมาแสดงตนขอใช้สิทธิออกเสียงในหน่วยเลือกตั้งจำนวนมาก ต่างเข้าคิวต่อแถวเพื่อรอ ตั้งแต่ก่อเวลา 08.00 น.
นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า วันนี้ตนเองได้มาตรวจความพร้อมและความเรียบร้อยของเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนอนุบาลกระบี่ การดำเนินงานภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดกระบี่ได้ เตรียมความพร้อมโดยการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของการเลือกตั้ง
โดยการใช้สิทธิของประชาชนในวันนี้อาจมีติดขัดบ้างเล็กน้อย เพราะนอกจากเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วยังมีการออกเสียงประชามติด้วย ซึ่งตนได้กำชับ กกต.กระบี่ ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อลดความแออัดเนื่องจากพบว่าประชาชนจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับการออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเป็นจำนวนมาก โดยให้เตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการค้นหาลำดับเลขที่และรายชื่อให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ
นอกจากนี้มีกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยแต่ละหน่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงกลุ่มลูกเสืออาสาคอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยจนกว่าจะปิดหีบ ตนเองก็อยากจะเชิญชวนประชาชนจังหวัดกระบี่ออกมาทำหน้าที่ของตนเองได้ตั้งแต่เช้าเพื่อให้จังหวัดกระบี่ติด 1 ใน 5 ของผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดของประเทศ โดยวางเป้าหมายไว้มากกว่า 85%
ด้านนายวิชาญ อนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าเขตเลือกตั้งเขต1 เป็นไปด้วยความคึกคัก จังหวัดกระบี่มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 644 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดกระบี่รวม 370,578 คน โดยแบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 211 หน่วย มีผู้มีสิทธิ จำนวน 128,642 เขตเลือกตั้งที่ 2 มีหน่วยออกเสียง 205 หน่วย มีผู้มีสิทธิ จำนวน 117,651 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 มีหน่วยออกเสียงจำนวน 228 หน่วย มีผู้มีสิทธิ จำนวน 124,285 คน