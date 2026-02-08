เลือกตั้ง สส.ที่สุราษฎร์ คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า

สุราษฎร์ธานี - ชาวสุราษฎร์ธานีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.และใช้สิทธิลงประชามติกันอย่างคึกคัก ด้านผู้ว่า ร่วม ผอ.กกต.ออกตรวจหน่วยเลือกตั้งก่อนเวลาเปิดหีบ พบว่าบางหน่วยจัดทางเข้าออกเป็นทางเดียวสั่งให้แก้ไขทันที
เมื่อเวลา 07.30 น. วันนี้ ( 8 กุมภาพันธ์ 2569) นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายพลัฏฐ์ นิลเนาวรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผอ.กกต.) และ นายสุเชาว์ ทูมุกสิก นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ออกตรวจหน่วยเลือกตั้งในโรงเรียนวัดโพธินิมิตร ม.1 ต.บางกุ้ง ที่มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 9 หน่วย จากการตรวจพบว่ามีบางหน่วยได้ตั้งคูหาลงคะแนนไม่ถูกต้อง ที่ คปน.จัดทางเข้า-ออก เป็นทางเดียวกัน จึงสั่งให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องและทันเวลาก่อนเปิดหีบ
ในขณะเดียวกันมีประชาชนออกมาเข้าคิวต่อแถวรอใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก และพบว่ายังมีประชาชสวมใส่เสื้อยืดที่มีตัวเลขมาใช้สิทธิ แต่ก็ไม่มีการทักท้วงของคณะกรรมการประจำหน่วยแต่อย่างไร
หลังจากเปิดหีบเลือกตั้งแล้ว นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในเรื่องกฎระเบียบต่างๆให้ถูกต้อง และชัดเจน ปัญหาที่เกิดขึ้นมาไม่อยากให้เกิดซ้ำอีก ตนเชื่อว่าทุกค้นตั้งใจทำงาน แต่อาจจะมีความผิดพลาดได้ แต่ขอให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด และพร้อมเป็นกำลังให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ส่วนทางประชาชนนั้นมือท่านสำคัญมากเอาปากกาที่อยู่ในมือเลือกคนที่ท่านชอบ พรรคที่ประทับใจและอยากให้เขามาบริหารประเทศ อยู่ที่ใจท่าน ภาพโดยรวมของการเลือกตั้งตอนนี้มีผู้กระทำความผิดอยู่บ้างก็ว่ากันไปในเรื่องของหลักฐานต่างๆ จากการตรวจที่ผ่านมาพบว่าการตั้งคูหาทางเข้าออกยังไม่สะดวกกับผู้มาใช้สิทธิ แต่ก็ยังไม่มีข้อที่จะทำให้เกิดการทรุจริต ยังไม่พบมีเรื่องกระทำความผิดการเลือกตั้ง
นายพลัฏฐ์ นิลเนาวรัตน์ ผอ.กกต.จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่า ทางผู้สมัครน่าจะทราบผลกันประมาณ 21.00 น.ส่วนผลอย่างไม่เป็นทางการของ กกต.น่าจะทราบผลประมาณ 23.00น.ไปแล้ว ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้จะล่าช้าเพราะมีการนับคะแนนลงประชามติด้วย