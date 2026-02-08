xs
เลือกตั้ง สส.ภูเก็ต ประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เลือกตั้ง สส.ภูเก็ต ทั้ง 3 เขต คึกคัก! ประชาชนในพื้นที่แห่ใช้สิทธิเลือกตั้ง และใช้สิทธิออกเสียง ประชามติแต่แต่ช่วงเช้า คาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า 80 %


วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2569) เป็นวันที่ทาง กกต.กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง สส. และ เป็นวันออกเสียงประชามติ สำหรับประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีการเลือก สส.จำนวน 3 เขตเลือกตั้ง โดยบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีประชาชนมารอใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ หลังจากนั้นจะมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง เกือบทุกหน่วยเลือกตั้ง ทั้งในพื้นที่อำเภอเมือง อ.ถลาง และ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต คาดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 80%

ส่วนที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า (อบจ.)บรรยากาศ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยประชาชนต่างจังหวัด ที่มาอาศัยและทำงานในจังหวัดภูเก็ต ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ก่อนเวลา 08.00 น.ซึ่งแสดง ให้เห็นถึงความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง


ภาพรวมการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และจัดระเบียบพื้นที่อย่างรัดกุม เพื่อให้การออกเสียงเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และราบรื่น

สำหรับการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดในครั้งนี้ มีประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง จำนวน 12,407 คน โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น.



