รู้ตัวคนร้ายยิง นทท.ชาวอิรักแล้ว เป็นคนต่างชาติ ตร.ระดมกำลังล่า หลังเผ่นหนีจากห้องพัก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตร.รู้ตัวแล้วคนร้ายก่อเหตุยิงชาวอิรัก พบเป็นชาวต่างชาติด้วยกัน ตามล่าถึงโรงแรมที่พัก แต่ไร้เงา ทิ้งไว้แค่ อาวุธปืน เสื้อผ้า เร่งระดมกำลังไล่ ส่วนสาเหตุยังไม่ชี้ชัด ผู้การภูเก็ต บอกไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
จากกรณี เมื่อเวลา 17.53 น.วันที่ 7 ก.พ.69 ตร. สภ.ป่าตอง ได้รับแจ้งจากห้องฉุกเฉิน รพ.ป่าตองว่ามีชายชาวต่างชาติถูกยิงมาจากบริเวณตรงข้ามโรงแรมซีแอนด์เอ็น ถ.สิริราชย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้เข้ามารักษาตัวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากการตรวจสอบทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นาย AMEER MUNDHER MAMOOD อายุ 24 ปี สัญชาติอิรัก ถูกยิงด้วยกระสุนปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ร่างกาย 1-2 นัด
สำหรับความคืบหน้า เมื่อเวลา 21.30 น. วันนี้ (7ก.พ.69) ที่สภ.ป่าตอง พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พร้อมด้วย พ.ต.อ.อกนิษฐ ด่านพิทักษ์ศาสน์ พ.ต.อ.กิตติพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต และ พ.ต.อ.กรกฤช ขันเครือ ผกก.สภ.ป่าตอง ร่วมกันประชุมคลี่คลายคดีดังกล่าว พร้อมสั่งให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเส้นทางที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุและหลบหนี และได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่สืบสวน สภ.ป่าตอง กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรภาค 8 และกองปราบปราม ประชุมเพื่อคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็ว
พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้พบผู้ต้องสงสัยแล้วซึ่งเป็นชายชาวต่างชาติ พักอยู่โรงแรม ใกล้กับที่เกิดเหตุ โดยชุดสืบสวนได้เดินทางไปตรวจสอบห้องพักของผู้ต้องสงสัย แต่พบว่าหลังเกิดเหตุผู้ต้องสงสัยได้เช็กเอ้าส์ออกจากโรงแรมทันที เจ้าหน้าที่ตรวจค้นในห้องพักพบ เสื้อผ้า อาวุธปืน หมวกกันน็อค รถจักรยานยนต์ จึงได้ตรวจยึดสิ่งของต่างๆ มาพื่อมาตรวจสอบ
นอกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ ยังได้สอบปากคำเพื่อนผู้ตาย แต่ยังไม่พบว่าเกิดจากสาเหตุ แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งออก
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคนร้าย ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามตัวอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ ยังไม่เดินทางออกนอกประเทศ