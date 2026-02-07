จมแล้วเรือสินค้าใกล้เกาะแก้วภูเก็ต ตู้คอนเทนเนอร์ 290 ตู้ลอยกระจ่าย 14 ตู้บรรจุสารอันตราย เจ้าท่าเตือนระมัดระวังการเดินเรือ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จมแล้วเรือบรรทุกสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 290 ตู้ ลอยกระจัดกระจาย ไร้ทิศทาง เจ้าท่าภูเก็ตประกาศเตือนระวังการเดินเรือ พบมี 14 ตู้ บรรจุวัตถุอันตราย
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.30 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้รับรายงานว่าเรือบรรทุกสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 4,339 ตันกรอส ประสบเหตุอับปางในทะเลอันดามัน บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะแก้วน้อย ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พิกัดละติจูด 7 องศา 42 ลิปดา 42 ฟิลิปดา เหนือ และลองจิจูด 98 องศา 16 ลิปดา 51.60 ฟิลิปดา ตะวันออก
เบื้องต้นมีข้อมูลว่า เรือดังกล่าวเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย มุ่งหน้าสู่ประเทศบังกลาเทศ บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 290 ตู้ ในจำนวนนี้เป็นตู้บรรจุวัตถุอันตราย 14 ตู้ ปัจจุบันพบว่าตู้คอนเทนเนอร์บางส่วนจมลง และบางส่วนลอยปริ่มน้ำกระจัดกระจายไร้ทิศทาง คาดว่าอาจกระจายตัวเป็นวงกว้าง ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อการเดินเรือทุกประเภท
เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ และป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้น สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต จึงประกาศให้นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ และคนประจำเรือทุกประเภท ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ และงดหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือที่ผ่านบริเวณพื้นที่ดังกล่าว โดยรายละเอียดปรากฏตามแผนที่แนบท้ายประกาศ
ขณะนี้มีเรือปฏิบัติการในพื้นที่เกิดเหตุ ได้แก่ เรือหลวงหัวหิน เรือหลวงปันหยี เรือ ต.114 และเรือ ต.272 โดยมีภารกิจติดตั้งสัญญาณเตือนบนตู้คอนเทนเนอร์ที่ลอยน้ำเท่าที่สามารถดำเนินการได้ รวมถึงภารกิจกำจัดคราบน้ำมัน
จึงขอแจ้งเตือนเรือที่จะเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวัง และหากไม่มีความจำเป็น ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือผ่านพื้นที่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย