อุกอาจ! ชายวัยรุ่นผิวสีแทน ใช้ปืนจ่อยิงชาวอิรัก ริมถนนกลางเมืองป่าตอง ดับอนาถ ตร.เร่งไล่ล่ามือยิง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – คนร้ายเป็นชายวัยรุ่นผิวสีแทนใช้ปืนจ่อยิงชายชาวอิรัก วัย 24 ปี ริมถนนกลางเมืองป่าตอง เสียชีวิตที่โรงพยาบาล ตำรวจป่าตองเร่งไล่ล่ามือยิง คาดมือปืนเป็นชายไทยที่มีเรื่องบาดหมางกับผู้ตาย
เมื่อเวลา 17.53 น.วันนี้ ( 7 ก.พ.69) ร.ต.ท.ธรรพ์ณธร มีจีนา รอง สว.(สอบสวน) สภ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งจากห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลป่าตองว่า มีชายชาวต่างชาติถูกยิงมาจากบริเวณตรงข้ามโรงแรมแห่งหนึ่ง ถ.สิริราชย์ ต.ป่าตอง เข้ามารักษาตัวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขอให้มาร่วมชันสูตรกับแพทย์เวร จึงพร้อมด้วย พ.ต.อ.กรกฤช ขันธ์เครือ ผกก.สภ.ป่าตอง นำกำลังชุดสืบสวนรุดไปตรวจสอบ ที่โรงพยาบาลป่าตอง และร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจย์หลักฐาน ตรวจสอบที่เกิดเหตุ เพื่อเก็บหลักฐานและติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
จากการตรวจสอบทราบชื่อผู้เสียชีวิต คือ MR. AMEER MUNDHER MAMOOD อายุ 24 ปี สัญชาติอิรัก ถูกยิงด้วยกระสุนปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่ร่างกาย 1-2 นัด แพทย์อยู่ระหว่างการตรวจสอบหัวกระสุนในร่างกายของผู้เสียชีวิต สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 17.40 น.วันนี้ขณะที่ MR.AMEER MUNDHER MAMOOD กำลังยืนเช็ครถจักรยานยนต์อยู่ที่ตรงข้ามโรงแรมแห่งหนึ่ง ที่ ถ.สิริราชย์ ต.ป่าตอง อยู่นั้น ได้มีชายสูงประมาณ 175-180 ซม.ผิวสีแทน สวมหมวกกันน๊อคสีดำแบบเต็มใบ ใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีดำ ด้านหลังสกรีนสีขาว ตัวเค นุ่งกางเกงยีนส์ขายาวสีน้ำเงิน สะพายกระเป๋าสีขาวดำ สวมรองเท้าผ้าใบสีดำเดินลัดเลาะตรงไปที่ MR.AMEER MUNDHER MAMOOD ที่กำลังยืนเช็ครถจักรยานยนต์อยู่ริมถนน
จากนั้นคนร้ายได้ชักอาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงใส่ MR.AMEER MUNDHER MAMOOD 1 นัด แล้ววิ่งย้อนกลับตามเส้นทางที่คนร้ายเดินมา โดยกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงบันทึกภาพขณะที่คนร้ายเดินผ่านกล้องก่อนก่อเหตุ และวิ่งกลับผ่านกล้องหลังก่อเหตุไว้ได้ ทำให้ MR. AMEER MUNDHER MAMOOD ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลป่าตองในเวลาต่อมา เบื้องต้นคาดว่าคนร้ายเป็นชายชาวไทยและอาจมีเรื่องบาดหมางกับผู้ตายมาก่อน
อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุ พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ป่าตอง ประชุมติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ ขณะเดียวกันตำรวจสภ.ป่าตอง กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามคนร้าย