ยังไม่จม! เรือบรรทุกสินค้าเอียงกลางทะเลภูก็ต เตรียมนำเรือเข้าประคองพาเข้าท่าเรือน้ำลึก ป้องกันคราบน้ำมัน-ผลกระสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เจ้าท่าภูเก็ตรพ้อมหน่วยเกี่ยวข้อง วางแผนป้องกันคราบน้ำมัน จากเรือบรรทุกสินค้าเอียงกลางทะเลห่างฝั่ง 1.8ไมล์ทะเล เตรียมนำเรือของทัพเรือภาค 3 เข้าประคองเรือมายังท่าเรือน้ำลึก
จากกรณีที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ได้รับแจ้งเหตุเรือบรรทุกสินค้าประเภท DRY CARGO/CONTAINER SHIP ชื่อ SEALLOYD ARC สัญชาติปานามา ประสบเหตุน้ำเข้าเรือจนทำให้เรือเอียง ที่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะแก้วน้อย ห่างจากฝั่งประมาณ 1.82 ไมล์ทะเล เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากรอยรั่วใต้ท้องเรือทำให้น้ำไหลเข้าสู่ตัวเรือ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือลูกเรือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยทั้ง 16 คน เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 15.30 น.วันนี้ (7 ก.พ.69)
ความคืบหน้า ทางผู้บัญชาการ ภาค 5 (ภูเก็ต) ได้สั่งการให้เจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานตรวจสอบข้อมูลเส้นทางเดินเรือ ประเภทและจำนวนตู้สินค้า รวมถึงการตรวจสอบว่าสินค้ามีลักษณะเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่ พร้อมทั้งเตรียมแผนรับมือและอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันในกรณีฉุกเฉิน
จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เรือออกเดินทางจากท่าเรือ Port Klang ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ Chittagong ประเทศบังกลาเทศ บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 196 ตู้ ยังไม่พบข้อมูลว่าสินค้าเป็นวัตถุอันตราย ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนเรือ
สำหรับการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการระดมอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันในพื้นที่ ประกอบด้วย ทุ่นล้อมคราบน้ำมันความยาวรวม 440 เมตร และน้ำยาขจัดคราบน้ำมันจำนวน 4,000 ลิตร เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์
ล่าสุด จากการประชุมร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ 3 พบว่า เรือลำดังกล่าวยังไม่จม โดยกองทัพเรือจะนำเรือของกองทัพเรือเข้าประคอง เพื่อควบคุมสถานการณ์และนำเรือเข้าเทียบท่าเรือน้ำลึก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของน้ำมันและผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด