“สว.สุวิทย์” จับมือ “ผู้ว่าฯ สตูล” คิกออฟยุทธศาสตร์เรือสำราญ ปั้นสตูลเป็น Hub ทะเลอันดามัน เชื่อมโยงอ่าวไทย พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้มูลค่าสูง

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 นายสุวิทย์ ขาวดี สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา วุฒิสภา และประธานคณะทำงานส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภาคใต้ รุกคืบแผนพัฒนาภาคใต้ตอนล่าง เข้าหารือร่วมกับ นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ชูโมเดล “Cruise Tourism” ยกระดับการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก
จากการหารือ นายสุวิทย์ ขาวดี เปิดเผยว่า จังหวัดสตูลมีศักยภาพที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ป่า เขา ถ้ำ และทะเลอันดามันที่ทั่วโลกยอมรับ โดยเฉพาะเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะยกระดับสู่การเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ (New Destination) สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง (High Value Tourism) ทั้งในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness) และการท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure)
ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาที่กำกับดูแลด้านการท่องเที่ยว นายสุวิทย์ได้เตรียมแผนเชิงรุกในการ ยกร่างและปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย เพื่อปลดล็อกอุปสรรคทางด้านการเดินเรือและการท่องเที่ยวทางน้ำ ให้รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเรือสำราญ (Cruise Industry) ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมย้ำเตือนถึงการให้ความสำคัญกับ “Green Tourism” หรือการท่องเที่ยวเรือสำราญที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาให้จังหวัดสตูลเป็นจุดจอดเรือสำราญสำคัญ ซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคใต้ อาทิ สงขลา, ตรัง, พัทลุง, นครศรีธรรมราช, กระบี่, พังงา และระนอง โดยทางกรรมาธิการฯ ได้เชิญนายกสมาคมเดินเรือสำราญแห่งประเทศไทยเข้าให้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อวางแผนการนำเรือสำราญขนาดใหญ่มาเทียบท่าในฝั่งอันดามันอย่างเป็นรูปธรรม
“ผมและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มีความเห็นตรงกันที่จะผลักดันโครงการท่องเที่ยวเรือสำราญให้เกิดขึ้นจริงในเร็ววัน เพราะนี่คือเครื่องยนต์สำคัญที่จะช่วยสร้างรายได้มหาศาล และพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ให้กลับมาแข็งแกร่งและดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน” นายสุวิทย์ กล่าว
ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของวุฒิสภาในการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืน