ระทึก! น้ำเข้าเรือสินค้าขนาดใหญ่ ขณะแล่นผ่านเกาะแก้วพิศดาร จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ช่วยลูกเรือกลับฝั่ง 16 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เกิดเหตุ น้ำเข้าเรือขนสินค้าขนาดใหญ่ ขณะกำลังแล่นผ่านเกาะแก้วพิศดาร จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ระดมกำลังออกไปช่วยเหลือ เบื้องต้นเรือไข่มุก 5 ของอบจ.ภูเก็ต นำลูกเรือเข้าฝั่ง 16 คน


ช่วงบ่ายวันนี้ 7 ก.พ. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากเรือขนส่งสินค้า ว่า มีน้ำเข้าเรือจนเรือเอียง ซึ่งบนเรือมีสินค้า และลูกเรือหลายราย หลังรับแจ้ง ศรชล.ภาค 3 ส่งเรือ ต.272 และเรือ ศรชล.4012 ร่วมทั้ง เรือศูนย์ไข่มุกอันดามัน ออกไปให้ การช่วยเหลือทันที เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ ซึ่งอยู่ระหว่างเกาะแก้วพิศดาร และ แหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต พบว่าเรือขนสินค้าขนาดใหญ่อยู่ในลักษณะเอียง


ทางเจ้าหน้าที่เรือไข่มุก 5 ของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงเข้าช่วยเหลือ นำลูกเรือที่อยู่บนเรือในเบื้องต้นจำนวน 16 คน กลับเข้าฝั่งที่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต


อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือที่เดินทางมาจากประเทศบังคลาเทศ ชื่อเรือ SEALLOYD ARC PANAMA

