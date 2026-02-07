ด่วน! รวบผู้ใหญ่บ้านพร้อมหลักฐานการซื้อเสียง เงินสด-รายชื่อ ให้ผู้สมัครเขต 7 สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี - กกต.ร่วมกับ ตำรวจ สภ.ขุนทะเล รวบผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.ขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมหลักฐานการซื้อเสียง-เงินสด 7 หมื่น ให้ผู้สมัคร สส เขต 7
วันนี้ (7 ก.พ.69) ซึ่งเป็นวันก่อนเลือกตั้ง สส.ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ชุดเคลื่อนที่เร็วของ กกต. ร่วมกับ ตร. สภ.ขุนทะเล เข้าจับกุมผู้ใหญ่บ้านพร้อมพวก ในพื้นที่ ต.ขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมหลักฐานการซื้อเสียง เป็นเงินสด ประมาณ 70,000 บาท และรายชื่อ ให้กับผู้สมัคร สส. เขต 7 จึงคุมตัวมาสอบสวน ที่ สภ.ขุนทะเล ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำ