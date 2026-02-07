พังงารับหีบ-บัตรเลือกตั้ง พร้อมจัดเลือกตั้ง สส.พรุ่งนี้

พังงา – กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในพังงา รับหีบ บัตรเลือกตั้ง พร้อมอุปกรณ์ประจำหน่วย เพื่อเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ.)
วันนี้ ( 7 ก.พ.69) ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา นายดำรง ฉิมทับ ผู้อำนวยการเขตการเลือกตั้งที่ 2/นายอำเภอตะกั่วป่า ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแจกอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ.69)
ในการนี้ ได้มีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับอุปกรณ์ อาทิ บัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการจัดการเลือกตั้งอย่างครบถ้วน
นายอำเภอตะกั่วป่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเน้นย้ำเรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้ปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
โดยผลการตรวจเยี่ยม พบว่าการดำเนินการแจกอุปกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้องตามแผนที่กำหนด และทุกหน่วยมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 ก.พ.69 ต่อไป